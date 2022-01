Felaket olmadan önlem alınız

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta dün 03.07 sıralarında Baf açıklarında meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem tüm adada hissedildi. Deprem paniğe yol açarken, özellikle eski binalarda oturanlar büyük korku yaşadı. Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yıkılmaya yüz tutmuş eski binalarda oturanlar büyük risk altında olduklarını belirtirken, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadilili depremle ilgili yaptığı açıklamalarda önemli noktalara dikkat çekti.

Ülkenin deprem kuşağında olduğuna dikkat çeken Vadilili, “Deprem bizim kaderimizdir, bundan kaçabilecek bir durumumuz yoktur. Bugün 6,3’tür büyüklük, yarın 7 veya 8 olur, daha önce olduğu gibi” dedi. Eski yapıların süratle gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Vadilili, deprem yönetmeliğinden önce inşa edilmiş yapılar, öncelikli olarak okullar, hastaneler ve kamu binalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek “Yenilenecek binalar yenilenmeli, güçlendirilecekse güçlendirilmeli” şeklinde konuştu.



Şiddeti 6’yı geçti

Kıbrıs adasında meydana gelen şiddetli deprem korku ve paniğe yol açtı. KKTC Meteoroloji Dairesi, depremin şiddetini 6,2, Rum Meteoroloji Dairesi 6,1 olarak açıklarken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ve AFAD, sabaha karşı saat 03.10’da meydana gelen depremin şiddetini 6,4 olarak duyurdu. Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi ise depremin şiddetini 6,6 olarak duyurdu.

Küçük çatlaklar oluştu

Deprem büyük bir hasara yol açmazken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Depremin hissedilmesiyle birlikte birçok kişi kaldıkları binalardan dışarı çıktı.



Özellikle eski binalarda yaşayanlar daha fazla panik yaşarken, Surlariçi bölgesindeki yıkılmaya yüz tutmuş binalar ile eski yapıların risk altında olduğu belirtildi.

Vadilili: Her an hazır olmalıyız

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, bir binanın depreme dayanıklı olabilmesi için zemin etüdünün yapılması, mühendisler tarafından hazırlanan projelerin vizelerden geçerek, kontrolden geçmesi gerektiğini, bu iki unsurun halihazırda yapıldığını belirtti.

Oğuz Vadilili, “Her an deprem olabilecek şekilde hayatımızı planlayıp, programlayıp ona göre yaşamalıyız” vurgusu yaptı.

Eski yapılar süratle gözden geçirilmeli

Eski yapıların süratle gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Vadilili, deprem yönetmeliğinden önce inşa edilmiş yapılar, öncelikli olarak okullar, hastaneler, kamu binalarının kontrol edilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, “Yenilenecek binalar yenilenmeli, güçlendirilecekse güçlendirilmeli” dedi.

Ülkenin deprem kuşağında olduğuna dikkat çeken Vadilili, “Deprem bizim kaderimizdir, bundan kaçabilecek bir durumumuz yoktur. Bugün 6.3’tür büyüklük, yarın 7 veya 8 olur, daha önce olduğu gibi…” ifadelerini kullandı.