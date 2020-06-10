BM de bilgi istiyor!

Birleşmiş Milletler, geçiş kapıları konusunda aydınlatma beklendiğini açıkladı

BM de bilgi istiyor!
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Kıbrıs’taki Birleşmiş Miletler Barış Gücü, ara bölgeden geçişlerle ilgili Kıbrıs Türk tarafından aydınlatma beklendiğini açıkladı.
BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique konuyla ilgili açıklamasında, sağlıkla ilgili alınan her türlü önlemi desteklemelerine rağmen adanın her iki tarafındaki insanların yaşadıkları zorluklardan endişe duyduklarını belirtti.
Tarafların geçiş kapılarının açılmasının koordinasyonunda yakın çalışmasının bir gereklilik olduğuna işaret edilen açıklamada, BM Barış Gücü’nün bu konuda taraflara yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulandı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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