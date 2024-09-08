Bolat’ın yediği naneye bak

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, arkadaşından, cep telefonunu şarj etme bahanesiyle evinin anahtarını alan Bolat Akhemetov, daireye girdikten sonra, bir çantada muhafaza edilen 5 bin dolar parayı çalarak kaçtı. Polis yürüttüğü soruşturmada Bolat Akhemetov’u kısa sürede tespit ederek, dün nöbetçi mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının, cep telefonunun şarj cihazına ihtiyacı olduğunu söyleyip, arkadaşından kalmakta olduğu apartman dairesinin kapı anahtarını ödünç aldıktan sonra, konu ikametgaha bir cürüm işlemek maksadıyla giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının arkadaşına ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 5 bin ABD Doları nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle sirkat ettiğini açıkladı

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlının tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

