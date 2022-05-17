GAP’ın Oscarı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15. GAP Oscar’ı ödülleri çerçevesinde “En Başarılı Devlet Adamı” ödülüne layık görüldü.

Açıklamaya göre, GAP Gazeteciler Birliği tarafından Malatya’da düzenlenen 15. GAP Oscar Ödülleri’nde “En Başarılı Devlet Adamı” ödülüne Cumhurbaşkanı Ersin Tatar layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına ödülünü KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer’in aldığı törende, Tatar’ın teşekkür mesajı sinevizyon aracılığı ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ödül töreni mesajı şöyle:

“Bildiğiniz gibi Kıbrıs meselesi uzun yıllar devam etmekte olan ve benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra artık yeni bir siyasetin gündemde olduğu, bu siyasetin artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız, egemen, eşit devletin iş birliği ile ancak bir antlaşmanın mümkün olduğunu, bu siyasetin tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteği ile sürdürülmekte olduğunu bir kez daha buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu siyasetin tabii çok önemli ve uluslararası boyutuyla çok büyük bir değeri vardır. Çünkü yıllardan beri Kıbrıs’ta sürdürülmekte olan federal temele dayalı bir antlaşma için yapılan müzakerelerde, bir bakıma bir federal cumhuriyetin ancak Kıbrıs Türk halkını Avrupa Birliği içinde bir tehlikeye, bir maceraya sürükleyebileceği ve günün sonunda öyle bir antlaşma durumunda Türkiye’nin ve Türk askerinin Kıbrıs’tan ve Doğu Akdeniz’den çekilmesi ile Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağı gerçeği doğrultusunda bizim federal cumhuriyet değil, yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliğini savunuyor olmamız, artık Kıbrıs’ta bambaşka bir siyasetin gündemde olduğunu da bir kez daha tekrar ediyorum…

Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu, menfaatlerini ama aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti’nin de hakkını, hukukunu savunur bir durumda bütün uluslararası platformlarda, gerek Avrupa Birliği gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek İngiltere, çeşitli ülkelerin buradaki birtakım girişimlerini cevaplayabilen ve bu konuda Türk dış siyasetinin, Türk ulusunun, Türk milletinin bekası için, geleceği için Doğu Akdeniz’deki varlığımızın bu anlayışla sürdürülebileceğini bütün dünya ile paylaşmak ve bunun liderliğini yapmak benim için çok önemli ve değerliydi.”

Tatar’dan Kaymakam’a ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Lefkoşa Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, pandem ve Ukrayna-Rusya savaşında dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın daha fazla hizmet beklediğini belirtti.

Lefkoşa Kaymakamlığı’nın sunduğu hizmetlerin önemine değinen Tatar her zaman temas içinde olduğu Lefkoşa Kaymakamlığı’na, yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ise, kaymakamlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

