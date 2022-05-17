‘Tepkimizi göstereceğiz’

Suna ERDEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yarın ‘hükümete hayır’ eylemi yapacak.

CTP, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin güven oylamasının yapılacağı 18 Mayıs Çarşamba günü, yaşananları protesto etmek için Meclis önünde olacak. Güven oylamasının ardından yapılacak eylemle ilgili

Diyalog’a açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Güven oylamasına katılacağız. Hayır, oyu vereceğiz, ardından meclis önünde eylem yapacağız” dedi.

Sorakın, bugün demokratik ve yurt sever güçlere destek olmaları için çağrı yapacaklarını ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın şunları söyledi:

“Parti Meclisi toplantısında güven oylamasının yapılacağı 18 Mayıs Çarşamba günü meclis önünde eylem yapma kararı alındı. Önce meclis toplantısına katılacağız, güven oylamasına ‘hayır’ oyu verdikten sonra meclis önünde eylem yapacağız.

Bizim dışımızda demokrasi ve yurt sever güçlere de katılım çağrısı yapacağız.

Biz bu eylemi demokrasimize yapılan müdahaleler nedeniyle yapacağız. Bu müdahaleleri reddetme eylemidir. İrademize sahip çıkacağız. Bu eylemde meşru olmayan hükümete, zamlara, yoksullaşmaya, irademize ve demokrasimize yapılan müdahalelere, anayasa ve yasaların çiğnenmesine, alım gücünün azaltılmasına hayır diyeceğiz. Tavrımızı bir kez daha ortaya koyacağız.”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, eyleme katılım noktasında Halkın Partisi’nden (HP) destek istenip istenmeyeceğine dair soruya “Bir istişarede bulunmadık” cevabını verdi.