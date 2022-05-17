Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin programını görüşmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanan genel kurula Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) katılmadı.

Genel Kurul’da programla ilgili söz alan olmadı. Hükümet programı üzerine hiçbir milletvekilinin söz almaması üzerine görüşmeler tamamlandı ve hükümet programı görüşülmeden genel kurul toplantısı bitti. Programla ilgili güven oylaması yarın yapılacak.

CTP ile HP Hükümet programının okunması amacıyla geçtiğimiz Cuma günü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na da katılmamıştı.

