CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da konuştu.

Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, mazbatasına, diplomasına ve şirketlerin malvarlıklarına el koyanların, devlet tarafından verilen hiçbir kağıdın bir güvencesinin olmadığını bütün dünyaya haykırdıklarını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerinin bir ve bütün olduğuna işaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduklarını vurguladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şunları kaydetti:

"Cesaretin varsa geleceksin. Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. 'Yok, yetişemem.' O zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın. Bizler attığımız imzalarla sana dünya siyasi tarihinin en büyük güvensizlik oyunu ve tüm güvensizlik oylarının doğuracağı gibi tekrar milletin iradesine başvurmaya davet ediyor, sana meydan okuyoruz. Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz."

