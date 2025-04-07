Kritik rol istiyor

Hindistan’ın Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Manish Manish Hintli yatırımcıların Güney Kıbrıs ile teknoloji, savunma, yenilenebilir enerji kaynakları ve turizm alanlarında yatırım ve iş birliği yapabileceğini söyledi.

Haftalık Simerini Manish ile yaptığı özel söyleşiyi “Doğu Akdeniz’de Kıbrıs-Hindistan Enerji Köprüsü” başlığıyla aktardı.

Manish Güney Kıbrıs’taki teknolojik gelişmenin ArGe bağlamında Hindistan’ın dijital dönüşüm taahhüdüne uygun olduğunu Hintli yatırımcıların Güney Kıbrıs’ı bölgesel teknoloji ve dijital hizmet kavşağı haline getirebileceğini söyledi.

Manish savunma alanında kısa süre önce Güney Kıbrıs ile imzaladıkları ikili Savunma İş Birliği Programı’nın ortak yatırımlara yeni yollar açabileceğini belirtti. Hintli yatırımcıların Güney Kıbrıs’a güneş enerjisi ve yeşil hidrojen alanlarında teknoloji ve yatırım aktarabileceğini, Turizmin de Hintli yatırımcılar için bir yatırım cazibesi olduğunu anlattı.

Güney Kıbrıs’ın stratejik coğrafik konumu, nedeniyle Hindistan’ı demir yolları, limanlar ve dijital altyapılar aracılığıyla Orta Doğu ve Avrupa ya bağlayacak IMEC’de (Uluslararası Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) kritik rol alabileceğini söyleyen Manish Güney Kıbrıs’ın depo ve antrepoları, transitlere dijital altyapılara ev sahipliği yaparak lojistik kavşağı olabileceğini anlattı. Limasol başta olmak üzere liman altyapılarının IMEC ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletebileceğini söyledi.

Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında Doğu Akdeniz’de enerji alanında iş birliği perspektifleri sorulduğunda “önemli perspektifler olduğunu” söyleyen Manish Doğu Akdeniz’in enerji açısından zengin olduğunu Hindistan’ın da enerji kaynakları şekillendirmekle çok ilgilendiğini belirtti.