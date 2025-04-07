Rumlar endişeli

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikası çerçevesinde ABD’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne yaptığı katkıyı kesmesi halinde personel maaşlarının yüzde 20 ile yüzde 30 oranında azalacağı bildirildi.

Politis, “Trump Kesintileri ve UNFICYP’e Etkileri” başlığıyla manşete çektiği haberinde, ABD’nin uluslararası örgütlere yaptığı katkılarda kesintiye gitmesinden uluslararası örgütlerin aldığı etkileri detaylandırdı. Gazete haberinde, ABD'nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne (UNFICYP) yaptığı katkıları kesmesi halinde gücün bundan nasıl etkileneceğini sorguladı.

ABD’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün bütçesine katkısının yüzde 26’nın altında olduğunu, gücün en büyük finansörlerinin Türkiye ve Yunanistan olduğunu hatırlatan gazete, Trump hükümetinin ABD’nin katkısını kesme kararı alması halinde Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün bütçesinin ABD’nin katkısı oranında etkileneceğini yazdı.

Eski Rum Müzakereci Andreas Mavryoannis de, ABD’nin BM’ye sağladığı finansmanda kesintiye gitme tercihinin çeşitli sorunlar yarattığını belirterek, ciddi sorunların yaşanacağını söyledi.

ABD’nin BM’ye mecburi olmayan ödemelerinin büyük bölümünü kestiğini, mecburi ödemelerini de zamanında yapmadığını ifade eden Mavroyannis, Cenevre’de 12 hafta rutin toplantı yapan BM Uluslararası Hukuk Komitesi’nin bu yıl kesinti nedeniyle 5 hafta toplanabildiğini, Cenevre’deki BM binasında asansör sorunu yaşandığını, tercümanlar 6 saat çalıştığı için toplantıların 6 saate kadar yapılabildiğini, kağıt baskısında bile kesitiler olduğunu söyledi.

Mavroyannis, BM personel maaşlarında yüzde 25-30 kesinti yapılması düşüncesi de olduğunu belirtti. Mavroyannis, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün bütçesinin yarısının Türkiye ve Yunanistan tarafından karşılandığını hatırlatarak ABD finansmanının kesilmesi halinde, yıllık bütçesinde 12 milyon Euro gibi ciddi bir açık olacağına dikkat çekti.

