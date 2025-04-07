Amerika’dan mesaj verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Türkiye ile deniz yetki sahalarını sınırlandırmaya hazır olduklarını” söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre; ABD ziyaretine devam eden Hristodulidis bu açıklamayı New York’ta gerçekleştirilen “3’üncü Capital Link Kıbrıs İş Forumu” öncesinde gazetecilerin Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki gelişmelerle ilgili sorusu üzerine, ExxonMobil ve Chevron ile dün Teksas’ta yaptığı görüşme öncesinde yaptı.

Hristodulidis, ExxonMobil’in bundan sonra atılacak adımlar açısından belirleyici olacak “İlektra” hedefindeki sondajının sonuçlarını beklediklerini söyledi. Bunun, Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıkların çözümünün başlangıcı mı olacağı sorulduğunda ise Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın uzun süre önce (2007, 2010, 2013) bölge ülkeleriyle deniz sınırlarını belirlediğini söyledi, “Türkiye tarafı dışında bekleyen bir sorunumuz yok.” dedi.

Türkiye’yi uluslararası hukuka, 1982 Sözleşmesi’ne “saygı göstermemekle” suçlayan Hristodulidis, geçen hafta Paris'te, "Suriye Geçici Hükümeti Başkanı ile yapılan telekonferans görüşmesinin de bu bağlamda önem taşıdığını” belirtti. Hristodulidis, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın Paris görüşmesinin ardından, deniz yetki alanlarının 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde belirlenmesi boyutunu da katan bir açıklama yayımlandığını hatırlattı.

Hristodulidis, “Türkiye, kuzeybatımızda deniz yetki sahasını belirlemek için Kıbrıs’la görüşmeye hazırsa, biz de görüşmeye hazırız.” ifadesini kullandı.

