Yarışa hazır

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı'nı, dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Kurultayda demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından da divan oluşturuldu.

Mevcut Başkan Tufan Erhürman’ın tek aday olduğu kurultayda CTP’nin Parti Meclisi üyeleri seçildi.

Kurultayda Erhürman’ın CTP Parti Meclisi tarafından kabul edilen Cumhurbaşkanlığı adaylığı da onaylandı.

“Biz Varız Çözüm Var” ana sloganıyla düzenlenen kurultay için Atatürk Spor Salonu’na “Bu Ülke, Bu Halk Güzel Günler Görecek”, “Bu Yol Birlikte Yürünecek” gibi pankartların yanı sıra “Çözüm”, “Barış”, “Dayanışma”, “Emek”, “Mücadele”, “Değişim”, “Reform”, “Eşitlik”, “Federasyon”, “Adalet”, “Üretim” görselleri de asıldı.

CTP Kadın Örgütü de salonda sık sık kadın ve insan haklarıyla ilgili sloganlar attı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Erhürman’ın alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona girip konuklarla selamlaşarak yerini almasıyla kurultay saat 11.30 civarında başladı.

Kurultayı partililer ve partinin yetkili organlarının yanı sıra 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP’nin eski genel başkanları, başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu, milletvekilleri, belediye başkanları, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve sivil toplum örgütlerinden davetliler de izledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı onaylanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu yolun birlikte, her gün daha da çoğalarak, safları sıklaştırarak halkla birlikte yürüneceğini söyledi.

Erhürman, makam, mevki, saray değil, Cumhurbaşkanlığı’nın Kıbrıs Türk halkının evi olacağını ifade etti.

Yönetmenin, sorun çözmenin ciddiyet, bilgi, çalışma ve kadro istediğini söyleyen Erhürman, “Bu halka reva gördüğünüz mutsuzluğu, güvensizliği, umutsuzluğu, huzursuzluğu, yokluğu, yoksulluğu reddediyoruz. İrademizle hak ettiğimizi söke söke alacak, değişimi getireceğiz.” dedi.

Kendisine büyük bir görev ve sorumluluk verildiğini i ifade eden Erhürman, yol arkadaşlığının değerli olduğunu vurguladı.

