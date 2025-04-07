Mormenekşe canlandı

Mormenekşe, kültür ve üretimin merkezi olmaya devam ediyor. Çağdaş Kadınlar Derneği’nin düzenlediği 3. Kültür, Sanat ve Üretici Festivali, dün köy meydanında gerçekleştirildi. Festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bölge muhtarları ve halkı katıldı.

Festival kapsamında kurulan stantlarda yöresel ürünler sergilendi. Çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin yanı sıra halk dansları gösterileri de yer aldı.

Festivalde sahte alan Grup Otantik, konsere kısa süre önce yaşamını yitiren ünlü sanatçı Volkan Konak anısına Mağusa Limanı şarkısıyla ile başladı. Grup Otantik konserin devamında en sevilen şarkıları da söyledi. Çağdaşlar Korosu’nun performansı da festival coşkusunu zirveye taşıdı. Etkinliğe katılanlar uzun süre görmedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelerek, vakit geçirdi.