‘Eski yöntemlerin dışına çıkılmalı’

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kıbrıs’ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm alanında gelişmesi için önemli çabalar içinde olduğunu söyledi.

Bu çerçevede 2019 Aralık ayında Lefkoşa’da faaliyete başlayan TİKA ofisinin önceliklerinden birinin de Bakanlık koordinasyonunda kurulan Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı ile iş birliği yaparak iyi bir tanıtım filmi hazırlanması olduğunu vurgulayan Çam, bu konuda çok olumlu geri dönüşler alındığını ifade etti. “Türk Dünyası’nın Akdeniz’deki temsilcileri olarak KKTC’nin güçlenmesine katkı sağlayacak fırsatlar, artarak geliyor” diyen Dr. Serdar Çam, eski alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkarak gelen yabancı turistlerin beklentilerini karşılamak, onların zaman geçireceği ve para harcayabileceği alanlar oluşturmak gerektiğini belirtti.

Babasının görevi nedeniyle ortaokul ve liseyi Lefkoşa’da okuyan ve KKTC ile özel bir duygusal bağı olduğunu ifade eden Çam, “Buradaki TİKA ofisinin şimdiye dek olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çok başarılı adımları atacağına inanıyorum” dedi.

Fırsatlar artarak geliyor

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeni hedefleri açıkladığını, Türkiye’nin önümüzdeki yıl 60 milyar dolara çıkacak bir turizm geliri beklediğini kaydeden Çam, 2028’deki hedefinse 100 milyar dolar turizm geliri ve 90 milyon turist olduğunu ifade etti.

Dr. Serdar Çam, “Hemen yanı başımızda, kardeşlerimiz olan olan ve Akdeniz’i 500 yıldır Türk dünyası adına bekleyen, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olan, Orta Asya’dan Kafkaslardan, belki Bering Boğazı’ndan ta Latin Amerika’ya kadar uzanan 500-600 milyonluk Türk Dünyası’nın Akdeniz’deki temsilcileri olarak Kıbrıs’taki devletin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesine katkı sağlayacak fırsatlar, artarak geliyor.” şeklinde konuştu.

Yeni Ercan Havalimanı bir an önce açılmalı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, turizmde atılım için yeni Ercan Havalimanı’nın bir an önce açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu durum şunu gösteriyor, bir an önce yeni Ercan Havalimanı’nın açılması, ‘touchdown’ yapabilecek, üçüncü ülkelerden gelişlere olanak tanıyabilecek, uçakların geliş-gidişleri yapabilmesi önemli. Bunların yapılması halinde KKTC’deki turizm faaliyetleri, turizm potansiyeli bambaşka bir modaliteye geçecek. Sadece Türkiye’den gelen akrabaları, kardeşleri değil, dünyanın değişik coğrafyalarından turistler gelebilecek.”

Tanıtım önemli

Tanıtımın yanı sıra diğer alanlarda da gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini söyleyen Çam, eski alışılagelmiş yöntemlerin dışına da çıkarak gelen yabancı turistlerin beklentilerini karşılamak gerektiğini belirtti. Çam, “Örneğin lezzet durakları, tatlar, gastronomi, el ürünleri, kültürel faaliyetler, festivaller vs. gibi turistlerin zaman geçireceği ve para harcayabileceği alanlar oluşturmamız lazım. Deniz-güneş-kum turizmi Akdeniz için elbette önemli bir parametre ama bunun yanısıra, özellikle kış turizmi için, butik otellerde özellikle küçük yatırımcıların da yer alabileceği, güçleneceği ve niş alanlarda dolaşabileceği yerlerde yatırımların, tesislerin, yolların, güzergahların temizliği, bakımı, ulaşımı vs, sürekli çalışılması ve sistematiğin geliştirilmesi gerekiyor.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 10:36