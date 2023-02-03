Verimli geçti

Ankara’da bulunan UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Kabulde, Komite Başkanı Berova, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nın yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz yer aldı.

TBMM’den ise KKTC-TC Dostluk Grubu Başkan vekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Dostluk Grubu üyesi İzmir Milletvekili Necip Nasır, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Büyükelçi Başkan Müşaviri Hüseyin Özdemir, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Dış İlişkiler ve Protokol Başkan Yardımcısı Hakan Erdoğan yer aldı.

Kabulde ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, komisyonlar arası ziyaretlerin artmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, yapılan görüşmelerin verimli olmasını diledi.

TBMM’nin Kıbrıs Türkleri ile her zaman birlikte hareket ettiğini ifade eden Şentop, ortak bir davayı yürüttüklerini kaydetti.



TBMM’de temaslarda bulunuldu

Öte yandan UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, TBMM’de görüşmeler yaptı.

Komite heyeti ilk görüşmesini Emrullah İşler Başkanlığındaki TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile gerçekleştirdi.

Heyet onuruna yemek verildi

Türkiye- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Ankara’da temaslarda bulunan heyet onuruna yemek verdi.

