Hedef müreffeh bir KKTC

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyük potansiyele sahip olduğunu, kendilerinin de bu potansiyeli en üst seviyeye çıkartacak projeleri önemsediklerini söyledi.

TİKA’nın Lefkoşa ofisinin Aralık 2019’da açılmasının ardından, yaklaşık 3 sene gibi bir süreçte ulaştığı proje sayısı ve çeşitliliğin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Kayalar, “Biz müreffeh bir KKTC’nin geleceğine inanıyoruz” dedi.

Kayalar, TİKA’nın Lefkoşa ofisinde, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

TİKA’nın KKTC’deki ofisinin en son açılan, en yeni ofislerinden biri olduğunu söyleyen Kayalar, “60 ülkede 62 ofisimizin sonuncusunu 2019 Aralık ayında burada açtık. TİKA bir kalkınma ve iş birliği ajansı. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetlerde de en çok önem gösterdiği şey, gittiği ülkelerin potansiyelleriyle ilgili projeler geliştirme. Bizler projelerimizle, KKTC’nin de bu anlamda potansiyelini en yükseğe çıkarma amacındayız” ifadelerini kullandı.

Eğitim, sağlık, kapasite geliştirme, gelir getirici faaliyetler gibi birçok alanda çalışmalar yaptıklarını aktaran Serkan Kayalar, Lefkoşa ofisinin açılmasının ardından sahada hızlı bir şekilde öncelik analizlerinin yapıldığını, KKTC yetkilileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun görüşmeler ve birçok bölgeye çalışma ziyaretleri gerçekleştirildiğini belirtti.

"Projelerin yaşayabilir, sürdürülebilir olması önemli"

“KKTC yetkililerine de teşekkür ediyorum. Her zaman, TİKA projelerinin yanında oluyorlar” diyen Kayalar, sahada bir projeyi gerçekleştirmeden önce onun bir fizibilitesini yaptıklarını, sürdürülebilir bir proje olup olmadığına dair hem yerel ofiste hem de merkezde çeşitli değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

TİKA Başkanı Kayalar, “Gerçekleştirdiğimiz projenin yaşaması, yani sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. KKTC’deki ofisimizin açılmasından bu yana yaptığımız her projenin hem sahada bir karşılığının olduğunu gördük, hem de bu projelerin yaşayan, bizim kalkınma jargonuyla sürdürülebilir olduğuna şahit olduk” dedi.

“Biz müreffeh bir KKTC’nin geleceğine inanıyoruz”

“KKTC cennetten bir köşe. Her köşesine gittiğimiz zaman da bu güzelliklerle karşılaşmak da aynı zamanda bize de iyi geliyor” diyen Kayalar, Türkiye’den daha çok ziyaretçinin gelip bu güzellikleri görmesi gerektiğini söyledi. Kayalar, önceki gün Karpaz bölgesine de bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, bu güzelliklerin paylaşılması adına turizm alanında önümüzdeki dönemde neler yapılabileceklerini düşündüklerini kaydetti.

Kayalar, “Biz müreffeh bir KKTC’nin geleceğine inanıyoruz. KKTC’de Kıbrıs Türkü’nün buradaki mücadelesine her daim şahit oluyoruz ve bu mücadele de hem bugün hem yarın adına ışık olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 10:24