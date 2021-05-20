Önemli mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kıbrıs’a geleceğini açıkladı. Erdoğan, Kıbrıs’tan tüm dünyaya mesajlar vereceğini söyledi. Erdoğan, “Vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'den güzel müjdeler de aldıklarını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağını açıkladı.



Erdoğan şunları söyledi:İnşallah 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz.Akdeniz’de güçlü olması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs’ta iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım" şeklinde konuştu.Erdoğan, “Doğu Akdeniz'den güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın” diyerek sözlerini noktaladı.