‘Devlet destek olmalı’

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği (KTNÜB) Başkanı Ali Alioğlu, Kuzey Kıbrıs’ta üretimin oldukça maliyetli olduğunu ifade etti.

Ali Alioğlu, bir üreticinin bahçesini sulamak için kuyudan su çekmek zorunda kaldığını, bu işlem için ise elektrik kullandığını kaydetti.

“Dünyanın en pahalı elektriğini ödüyoruz” diyen Alioğlu, ayrıca üreticinin kesim zamanında dışardan işçi getirmek zorunda kaldığını, bahçe bakımında kullanılan gübre ve ilaçların dövize endeksli olmasından dolayı bu ürünlerin de zamlandığını dile getirdi. Alioğlu, “Bu ülkede üretim çok pahalıdır” dedi. Alioğlu, devletin tarıma daha fazla destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Birlik Başkanı Alioğlu şöyle devam etti:

Üretici portakalın kilosunu 2 liradan satıyor. Market veya manavlarda 4 buçuk ile 8 liradan satışa sunuluyor. Üretici maliyetten dolayı istediği karı elde edemiyor. Ayrıca üretim maliyeti en yakın komşularımız olan Türkiye ve Mısır’la rekabeti zorlaştırıyor. Oysaki ülkenin en büyük sektörlerinden biri olan ve ülkeye ihracat kalemleri arasında en fazla gelir getiren narenciyedir. Sektörün canlanması ve rekabet edebilir duruma getirilmesi şarttır.

AB ülkeleri tarıma büyük destek vermektedir. Bizde de bütçede tarıma ayrılan kalemin yukarlarda olması gerekiyor.



Salgın üretimin olmadığı ülkelerin batma noktasına geldiğini göstermiştir, bu nedenle etkin bir tarım politikası oluşturulmalıdır.Umarın siyasiler bu konunun önemini kavrar ve gerekli adımları atar.

Topraklarımız verimli

Alioğlu, KKTC’de 2,3 oranında verimli toprak bulunduğunu; bu oranın yüzde 83’nün Güzelyurt’taki topraklar olduğunu ifade etti. Ali Alioğlu, tarıma elverişli alanın yeterli olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Ülkemizde üretilen narenciyenin yüzde 95’i ihraç edilmektedir. İnsanların narenciye ürünlerine talebi fazladır. Üretim artırılarak, ihracat oranı yükseltilmelidir. Böylelikle hem üretici hem de devlet kazanacaktır.

Mesela bu sezon 100 bin ton rekolte çıkacak. Bu iyi değerlendirilmelidir.

Pandemi sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Alioğlu, turizm sektörünün kapalı olmasından dolayı da iç piyasadaki satışların azaldığını söyledi.

Alioğlu, normalleşme sürecinde narenciye ürünlerinin turizmde daha tüketilmesi için talepte bulunacaklarını ifade etti.

Alioğlu, “Daha önce turizmcilerle yaptığımız toplantılarda yerli üretime destek verilmesini talep ettik. Ancak sürekli olarak Tarım Bakanının değişmesinden dolayı bu konuda yapılan anlaşmalar yarım kaldı” dedi.