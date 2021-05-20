Kuzeyde 36, güneyde ise 135 yeni vaka 

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7 bin 319 Coronavirüs testi yapıldı, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 44 bin 312 test sonucunda 135 yeni vaka belirlendi. Her iki kesimde de vaka sayılarında düşüş olurken, dün can kaybı yaşanmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, pozitif çıkanlardan biri hava yoluyla geldi; 4’ü temaslı karantinasındaydı, 31 kişi ise yerel vaka.

Test sonuçları pozitif çıkanlardan 11’inin Lefkoşa, 18’inin Girne, 2’sininse Gazimağusa bölgesinden olduğu bildirilirken vakaların detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-1, Yenişehir-1, Ortaköy-2, Gönyeli-2, Alayköy-1, Kumsal-2, Hamitköy-1, Metehan-1.

Girne Merkez- 6, Ozanköy-1, Karakum-1, Lapta-2, Yukarı Girne-4, Çatalköy-1, Karaoğlanoğlu-3.

Gazimağusa Merkez -2.

KKTC’de toplam test sayısı 1 milyon 132 bin 768’e çıkarken vaka sayısı da 6 bin 995. Bugüne kadar iyileşip taburcu edilen 5 bin 588 kişi var.

Ülkede tedavisi devam eden 374 kişi bulunuyor. Bunlardan 337’si pandemi otellerinde takip ediliyor. 26 kişi Pandemi Merkezi’nde tedavi görürken tetkikleri süren 10 vaka var. Yoğun bakımda ise sadece bir hasta bulunuyor.



KKTC’de bugüne kadar Coronavirüs kaynaklı 33 can kaybı kayda geçti.

Güneyde 44 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 312 test sonucunda 135 yeni vaka belirlendi.

Rum yetkililer dün can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Toplam can kaybı 348'de kalırken, son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 71 bin 533’e yükseldi.

Tedavisi süren 148 kişiden 47'sinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Hint ve Güney Afrika varyantı tespit edildi

Bu arada Rum Sağlık Bakanlığı, güneyde Coronavirüsün Hint ve Güney Afrika varyantının tespit edildiğini açıkladı. Güneydeki haber kaynaklarına göre Sağlık Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, Hint varyantın 4 örnekte, Güney Afrika varyantının ise 2 örnekte tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, Hint ve Güney Afrika varyantlarının, zorunlu karantina gerektiren gri kategoride bulunan ülkelerden seyahat geçmişi bulunan kişilerde tespit edildiğini de açıkladı.

****

60 kişiye daha bileklik takıldı

Sağlık Bakanlığı açıklamasındaki Güvende Kal Uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içinde 60 kişiye daha bileklik takıldı ve 62 bilekliğin de takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal Genel tabloya göre; takip edilen bileklik sayısı 520, takibi sonlandırılan bileklik sayısı da

5 bin 121’e yükseldi.