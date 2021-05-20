102’nci yıl coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de de kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu.

Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takma kuralıyla Atatürk Anıtı önünde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, belediye başkanları, muharip dernekler, kurum kuruluşlar, okullar ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, anıta çelenkler sunuldu, Anıtkabir’den gelen toprak, Büyükelçi Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu. Tören, saygı duruşu ile tamamlandı.

İlçelerde tören düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 08.30’da Girne Atatürk Anıtı, 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Akdoğan’da Atatürk Anıtı ve Geçitkale’de Atatürk Anıtı; saat 10.00’da ise İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde anma törenleri düzenlendi.

Törenler, protokol sırasına göre anıtlara çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

Tatar: Devletimize sahip çıkın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla BRTK’da çevrim içi programa katılarak gençlerle bir araya geldi.

Başbakan H. Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı çevrim içi programda ülkemizden gençlerin yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan’dan da gençler yer aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında gençlere “Devletimize sahip çıkınız, koruyunuz” mesajı verdi.

“Ulu Önder Atatürk’ten aldığımız ilhamla”

KKTC’den ve yurt dışından gençlerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda çevrim içi bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Atatürk’ün gençliğe ve spora verdiği önem yaparak bu günü gençlere armağan ettiğini belirtti.



Tatar, Ulu Önder Atatürk’ün esaretten kurtararak cumhuriyetin ilanını sağladığını ve bu mücadelenin, Kıbrıslı Türklerin egemenlik ve varoluş mücadelesinde ilham olduğunu ifade etti. “Aldığımız ilhamla burada verdiğimiz mücadelede Ulu Önder Atatürk’e minnettarız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, aynı azim ve inançla mücadelemizi başarılı kılmak için çalışmanın önemine değindi.Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere seslenerek, “Milli şuurumuzla, maneviyatla, onur ve haysiyetimizle devlete sahip çıkın. Gençler, öz itibariyle bu devleti koruyacaktır. KKTC’ye sahip çıkın ve koruyun. Rum boyunduruğu altına girmek hiçbir Türk gencine yakışmaz” dedi.Egemen eşitlik temelinde iki devletin iş birliğini savunduklarını bütün dünyaya haykırdıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar “Bir devletimiz, bir cumhuriyetimiz var. KKTC’ye inanmak, sahip çıkmak, korumak, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmek son derece önemli” dedi.

“Bir millet üç devlet”

Azerbaycan’dan programa katılan gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, Karabağ mücadelesini yakından izlediklerini belirterek, Azerbaycanlı “gardaşlarıyla” münasebetlerin gelişmesi için iş birliği, iletişim ve diyalogun öneminin altını çizdi. Azeri gençlerden gelen mesajların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, var olan bağların güçlenerek etkin çalışmalar içerisinde ülkeler arasında birbirini daha iyi tanıma ve milli birliğin sağlanmasının önemine değindi.

“Bir Millet Üç Devlet” olarak iyi ilişkilere vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, esas olanın milli şuuru ve vatan sevgisini değerlendirerek bölgedeki lider ülke olan Anavatan Türkiye’nin verdiği destek olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’ye en yakın ülkeler olarak Türkiye ve Azerbaycan ile bir aile gibi ve aynı milletin evlatları olarak iş birliği içinde geleceğe umutla bakabilmenin önemine işaret ederek özellikle pandemi sonrası ilişkilerin güçlenmesi için çalışmaları sürdürmek gerektiğini söyledi.

“Gençlere güveniyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençlere önem veriyoruz, başarılarınızın pandemiye rağmen devam ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Siz gençlere güveniyoruz” dedi.

Genç katılımcılardan birinin eğitim ve okumanın önemine vurgu yapması üzerine eğitimin yanı sıra teknolojinin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Savaş ortamında doğdum. O zamanlar Girne’ye gidemezdik. Rum polisler ve EOKA bizi engelliyordu. İletişim yoktu. Cep telefonları yoktu. Şimdi bakıyorum, dünyanın farklı yerlerinden teknoloji sayesinde konuşabiliyoruz. Dünya gelişiyor ve kalkınma için devletin yaptığı çalışmalar siz gençlere bağlı olarak daha da gelişiyor. Birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde değerlendirmek, duygusal, milli ve ekonomik bağları geliştirmek için gençlere rol düşüyor. İletişim çağında teknolojiyi iyi kullanmak fevkalade önemlidir.”

Kimler mesaj yayınladı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle; Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Gençlik, Kültür ve Sanat Sorumlusu Cemre Seziner, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, KTÖB Başkanı Abdurrahman Arıkan, KKTC İnsan Hakları Derneği birer mesaj yayınladı.

FOTO: TÖRENLER