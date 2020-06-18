Borçlar sıfırlandı 

Çiğdem AYDIN

Girne’nin acil ihtiyaç duyduğu hastane için hükümet Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile anlaştı ve 18 milyon TL’lik bir ödeme ile yarım kalan hastane inşaatını satın aldı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, konuya ilişkin Diyalog’a verdiği bilgide, GAÜ’ye ait olan ancak bitirilemeyen hastane binasının borçları karşılığında devlet tarafından alındığını kaydetti. Amcaoğlu, GAÜ’nün binanın olduğu Vakıflar İdaresi’ne biriken kira borcu, Sosyal Sigortalar kurumu ve İhtiyat Sandığı’na yönelik biriken borçlarının bu satın alımı ile sıfırlandığını kaydetti.

Amcaoğlu, GAÜ’nün Vakıflara 4 milyon, Sosyal Sigortalara 12 milyon ve İhtiyat Sandığı’na da 2 milyon TL borcu olduğunu belirtti.

Bina atıl vaziyette kalmıştı

Girne Amerikan Üniversitesi Karaoğlanoğlu’nda limonluk olarak bilinen yol üstündeki araziye çevre dostu bir hastane yapmayı planlamış hatta bununla ilgili olarak Türkiye’deki ünlü Florence Nightingal Hastaneleriyle işbirliği protokolü imzalamıştı. Ancak sonraki süreçte yaşanılan ekonomik sıkıntılar nedeniyle hastanenin inşaatı durmuş ve bina atıl vaziyette kalmıştı.

Girne’deki Akçiçek Hastanesi’nin Girne için yetersiz kalması sonrasında hükümet ile GAÜ yöneticileri anlaşmış ve satın alma işlemi gerçekleşmişti.