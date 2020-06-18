Kriz kapıda

Aytuğ TÜRKKAN

Başbakan Ersin Tatar, Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koşkar ve ekibinin özel uçakla adaya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaratılan fırtınanın etkisiyle, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınmasına ilişkin beklentiyi UBP Merkez Yönetim kurulu toplantısında ele aldı. Toplantı sonrasında Üstel’in ‘görevden alınacağının’ sinyalleri verildi.

Toplantı öncesinde Lefkoşa’ya akın eden UBP Girne örgütünden bir heyet, Üstel’in görevden alınması girişimlerine tepki gösterdi. Diyalog’a konuşan Bakan Ünal Üstel ise, görevden alınmasına yönelik bir talebin olduğunu belirterek “bunu ne ben kabul ederim, ne de parti tabanı” dedi. Parti içi hesaplar yüzünden büyük bir yatırımın heba edildiğini söyleyen Üstel, hazırlanan bu senaryo ile Cumhurbaşkanlığı seçimin sıkıntıya sokulmak istendiği iddiasında bulundu.

Gergin 3 saat

Ulusal Birlik Partisi MYK’sı dün önce saat 14.00'te Başbakanlık’ta toplandı. Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binada toplanması beklenen UBP MYK’sının Başbakanlık binasında toplanması şaşkınlık yarattı.

Toplantının yapılacağı UBP Genel Merkezi’nde bekleyen partililer, haberi alınca hızlıca Başbakanlık binasına gitti. Partililer Başbakanlık önünde toplanarak, Başbakan Tatar’a ve hükümete destek belirtti.

MYK toplantısı daha sonra yer değiştirdi ve Dereboyu’ndaki UBP Merkez binasında saat

15.00 civarında başladı. Partililer, bu kez Genel Merkez Binası’na geldi.

Dereboyu’ndaki parti binası önünde toplanan grup, Başbakan Tatar ile görüşmek istedi.

Tatar toplantıyı kesti, dışarı çıktı

Başbakan Ersin Tatar toplantı devam ettiği sırada dışarı çıkarak partililere seslendi.

Tatar “İnsanların görüş beklenti ve değerlendirmelerini almak lazım, bizim demokrasi anlayışımız budur, siyaset böyle bir şeydir” diyerek ziyaretine gelenlere teşekkür etti.

Kabine değişikliği değerlendirilecek

Tatar, yaklaşık 3 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basına açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Tatar, toplantıda çeşitli konuları ele alarak değerlendirdiklerini ve elbette gündemde olan meselelerin de tartışıldığını söyledi.

Ersin Tatar, önemli olanın süreci birlik ve beraberlik içerisinde iyi yönetebilmek olduğunu dile getirerek, kamuoyunda konuşulan isimlerin hepsinin çok değerli arkadaşları olduğunu ve bu yollarda beraber yürüdüklerini, kararlar aldıklarını ve mücadele ettiklerini ifade etti.

Kabine değişikliği olup olmayacağının sorulması üzerine Başbakan Tatar, meseleleri değerlendirmekte olduğunu uzun saatler süren toplantılar yaptıklarını ifade etti. Tatar, bu toplantılarda söylenenleri ve değerlendirmeleri kendisinin de şu anda değerlendirmekte olduğunu kaydetti.

Diyalog TV’de içini döktü

MYK toplantısının ardından Diyalog’a konuşan Bakan Üstel yapılan yanlışlıklardan kendisinin sorumlu olmadığını belirterek, tek amacının ülkeye büyük bir turizm yatırımı kazandırmak olduğunu belirtti.

Yaşanan olaylar sonrasında görevden alınması sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Bakan Üstel, toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu’nda çoğunluğun kendisinin yanlış bir şey yapmadığına yönelik görüş belirtildiğini anlattı. Üstel, “Eğer bir ihmal varsa tüm bakanlık birimlerinde bir ihmal vardır, bunlar araştırılsın, benim hiçbir itirazım yoktur. Bir araştırma yapılacak ve Genel Başkana verilecek. Bu rapor doğrultusunda Başkan’ın kararını alması beklenecek. Yani ya bu hükümet devam edecek ya da etmeyecek, karar bu şekilde olacak” dedi.

Artık gelip yatırım da yapmazlar

Ortaya çıkan dedikodulardan şirket yetkililerinin de rahatsız olduğunu anlatan Bakan Üstel, “Bu şirket gelirken, teknik müdürleriyle geldi, insanlar apar topar ülkemizden ayrıldı. Kanaatimce de artık bu ülkeye gelmek istemezler, yatırım da yapmak istemezler diye düşünüyorum” dedi.

Yatırımı kurban ettiler

Bu yatırım yapılsaydı Lapta Belediyesi’nin de kurtuluşu olacaktı bu ama politik oyunlar içinde bu konuyu politikaya malzeme yaptılar ve insanların buradan gitmesini sağladılar” diyen Üstel, “Parti içerisindeki iç hesaplaşmaya bu yatırımı kurban ettiler” dedi.

Görevden alınmamı taban kabul etmez

Görevden alınması durumunda bunun UBP’ye nasıl yansıyacağına yönelik soruya yönelik Üstel şu yanıtı verdi:

“Benim görevden alınmam durumunda UBP içerisindeki dengeler bozulur. Çünkü farklı bir zamanda bir değişim olabilir, ona saygı duyarsın ama böyle bir suçlama karşısında ne ben ne beni sevenler ne tabanım ne de parti tabanım bunu kabullenebilir. Kesinlikle kabullenemeyiz, bunu Ersin Tatar’a da söyledim.”

İhale sürecini de anlattı

Lapta’ya yapılacak marina yatırımının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bu ihalenin gelişimi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Lapta Marina ihalesine katılan Kıbrıs Arenco firmasının ihaleden çekildiğini gösteren bir yazıyı 27 Şubat’ta Lapta Belediyesi’ne gönderdiği; Lapta Belediye Başkanı’nın ise 15 Mayıs’ta Koçkar’a ait olan Cyprus Delux Global Travel LTD.’e bir yazı göndererek projeye ilgilerinin devamını sağlamaya çalıştığı ve 26 Haziran 2020 tarihinde ihaleyi kazanan 1.şirketin süresinin dolacağı bildirilmişti. Bu durumda şirketin adamıza gelmeyi talep etmesinde daha doğal ne olabilir ki? Yapılan tam da budur. Bu temas ve incelemeler yarıda kalmışsa bunun sorumlusu, bu gereksiz tartışmayı yapan veya gerekli muhaceret ve sağlık işlemlerini yapmayan ilgili bakanlıklardır. Yaşanan olumsuzluklar varsa bunların faturasını Sayın Neşet Koçkar ve arkadaşlarına kesmeye çalışmak ise çok büyük bir hata olur. Hiçbir suçu olmayan insanları adeta linç ettik. Bu sağlıklı bir davranış değildir.”

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 10:56