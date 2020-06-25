Boyacı diye gitti hırsız çıktı!

Gönyeli’de boyamak için girdiği evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Sarı, hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Evden alyans yüzük, 600 Sterlin ve 2 bin TL para çaldığı belirtilen zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlı duruşmada da pişman olduğunu dile getirdi.

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Ahmet Sarı’nın 20 Haziran’da Gönyeli’de bir şahsa ait evi boyamak için gittiğini söyledi.

Polis, zanlının evin yatak odasındaki çekmecede bulunan 18 ayar alyans yüzüğü, 600 Sterlin ve 2 bin TL parayı çaldığını söyledi. Zanlının ihbar üzerine tutuklandığını kaydeden polis, aracında yapılan aramada 200 Sterlin bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 200 TL bulduklarını, alyans yüzüğün ise boya kovasına sakladığını tespit ettiklerini söyledi. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Özür diledi

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı pişman olduğunu söyleyip, özür diledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.