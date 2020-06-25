Otelcilerden ciddi uyarı

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, 1 Temmuz’da uçuşların açılması yönündeki kararın değişmesi halinde turizm sektörünün büyük bir darbe alacağını ifade etti. Çağıner, Türkiye’den KKTC’ye yapılmış rezervasyon sayısının 3 binin üzerinde olduğunu, açılım kararının ertelenmesi halinde bu kişilere geri ödemeler yapılması gerektiğini söyledi. Çağıner, “Eğer şimdi ‘vazgeçtik’ derlerse pazarlama maliyetlerini Bakanlar Kurulu karşılamakla yükümlüdür” dedi.

‘Özel jet’ konusunda da değinen Çağıner, dünyaca ünlü bir yatırımcının zor duruma düşürüldüğünü ifade etti. Çağıner, “O yatırımcı öyle bir yatırımcıdır ki, bugün bizler turizm sektörü olarak randevu talep etsek ‘bir hafta kapımızın önünde beklemeleri gerekir dese’ bir hafta bekleyebileceğimiz bir yatırımcıdır” dedi.

Biz üzerimize düşeni yaptık

Diyalog TV’de Cemre Akar’ın yönettiği 360 Derece programına katılan KITOB Başkanı Dimağ Çağıner önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki en büyük sorunun pandemi hastanesinin inşa edilmemiş olması olduğunu kaydeden Çağıner, örgüt olarak bu konuyu Nisan ayının 20’sinde gündeme taşıdıklarını anımsattı ve sözlerine şöyle devam etti:

Salgın başladığında kapanma süreci oldu. Hükümetin aldığı kararların hep yanında durduk.

Turizm sektörü olarak adanın boşaltılması gerekiyordu bu noktada da yardımcı olduk. Süreç yavaş yavaş sağlık açısından pozitif yönde ilerledi ve açılacak duruma gelindi.

En son turizm sektörünün açılacağını bildiğimiz halde hep hükümetin yanında durduk. Bu kapalılık sürecinde pandemi hastanesinin yapılması gerekiyordu. Nisan ayının 20'si gibi dillendirdik.”

Belirsizlik sürüyor

Dimağ Çağıner, 1 Temmuz’da ne olacağının belirsizliğini koruduğunu belirterek, turizm sektöründe çalışan 13 bin kişinin yaşadığı mağduriyeti anlattı.

“Normalleşme süreci başladı, turizm sektörü için açılma tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

1 Haziran tarihinde açılan bu sektörün müşterisi olamayacağını, casinoların kimler için açıldığı konusu tartışıldı. 1 Temmuz tarihinde PCR testi şartı ile dışa açılım olacağı bilgisi verildi. Turizm sektörü testlerle ilgili belirsizliği de kendi imkanları ile çözmeye karar verdi.

Türkiye’den gelecek ve otellerde konaklayacak olanların test maliyetlerini üstlendi.

Şimdi geldiğimiz noktada PCR testine rağmen, 1 Temmuz’da uçuşlar başlayacak mı? başlamayacak mı? bunu dahi bilmiyoruz.”

Çocuk oyuncağı mı?

Çağıner, 1 Temmuz’da kapıların açılması kararının değişmesi durumunda büyük bir mağduriyetin doğacağını da ifade etti. Çağıner, “1 Temmuz tarihinde uçuşlar açılacak denildi eğer şimdi ‘vazgeçtik’ denirse pazarlama maliyetlerini Bakanlar Kurulu karşılamakla yükümlüdür” dedi.

Çağıner, şöyle devam etti: “1 Temmuz’da açılım olacak dendiği için insanlar bilet aldı. Bu işler çocuk oyuncağı değildir. 1 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri için Türkiye’den KKTC’ye yapılmış rezervasyon sayısı 3 binin üzerindedir. Şimdi “açmama kararı aldık” derlerse ne yapacağız.

Bu insanların tümünün ödemiş olduğu paraları geri verme zorunluluğu ortaya çıkacak. Oteller açılım için 100 bin ile 500 bin TL arası bakım yaptırdı. Böyle bir karar değişikliği yapılacaksa bedelini de ödemelidirler.”

Büyük bir fırsat kaçırıldı

KITOB Başkanı Çağıner, özel jet olayı olarak adlandırılan ve kaçırılan yatırımcı konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Çağıner, jet olayında adı geçen Neşet Koçkar’ın yatırım yapması halinde ülke turizminin yüzde 20 büyüyeceğini söyledi ancak gelinen durumda bu fırsatın kaçtığını ifade etti.

“Yatırımcı noktasına bakıldığı zaman bir iş adamı var memlekete gelmek istedi. Adama (Neşet Koçkar) ‘gel’ dediler o da geldi. Bakanlar Kurulu karar aldı mı almadı mı?, bunlar o adamın suçu değil.

Bakanlar Kurulunda tam mı konuşuldu, karara mı bağlamadılar, tüm bunlar polis raporuyla ortaya çıkacaktır. Neticede şunu söyleyebilirim kendi adıma; o yatırımcı öyle bir yatırımcıdır ki, bugün bizler turizm sektörü olarak randevu talep etsek “1 hafta kapımızın önünde beklemeleri gerekir” dese bir hafta bekleyebileceğimiz bir yatırımcıdır. Gelecek, kendi otellerini yapacak, müşterisini de kendi getirecek, kendi otellerini doldururken diğer otelleri de dolduracak. İşte böyle bir yatırımcıdır.

Kendi hava yolu şirketi vardır. Almanya’da, İngiltere’de, Rusya’da büyük tur operatörleri bulunmaktadır. Onların yüzde birlerinin sadece KKTC’ye kanalize etmesi halinde biz turizmde yüzde 20 büyüme görebilirdik. Ama öyle bir konumum içerisine attık ki adamı rezil oldu, biz de rezil olduk. Bizim sistemimizin ne kadar lakayt olduğu ortaya çıktı. Bu bizim açımızdan çok büyük bir acıdır.”

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 11:08