Böyle kriz görülmedi

Ömer KADİROĞLU

Dünya genelinde uygulanan ‘Black Friday’ kampanyasıyla nefes almayı düşünen esnaf, yüzde 70’lere varan indirime rağmen umduğunu bulamadı. Diyalog muhabirine konuşan Lefkoşa esnafı “Aylardır iş yapamıyoruz. Black Friday nedeniyle büyük indirim kampanyası yaptık ama mal satacak insan bulamadık” dedi.

Dövizdeki yükselişin devam ettiğini ve bu durumun herkesi ciddi şekilde etkilediğini belirten çarşı esnafı, böylesi bir krizin daha önce yaşanmadığına dikkat çekti. Bundan sonraki hedefin yılbaşı alış-verişleri olduğunu belirten esnaf, Corona vakalarında meydana gelen artışlar nedeniyle insanların dış mekanlarda eğlenceye gitmeyeceğini, bunun da hediyelik eşya alışlarını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor.

Ne dediler…?

Laden Fellahoğlu

“Black Friday nedeniyle bir kıpırdanma olacak diye bekliyorduk ancak dövizdeki yükseliş piyasayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İnsanlar Türk Lirası maaş alıyor ancak döviz borçları olduğu için aldığı para işine yaramıyor. Döviz krizi nedeniyle beklediğimiz gibi bir hareketlilik olmadı. Dövizdeki belirsizlik nedeniyle altında yüzde 50 indirim, gözlüklerde bir alana bir bedava kampanyalarımız olmasına ve Black Friday’e rağmen beklediğimiz hareketlilik olmadı. Pandemiden sonra düğünlerin yapılmaya başlamasıyla işlerimizde iyi bir canlılık olmuştu ancak dövizin patladığı günden bu yana her şey kötü bir hal aldı. Muhteşem Cuma enkaz bir Cuma’ya döndü.”

Bilgin Çevik

“Black Friday nedeniyle kampanyalar yaptık ve piyasada bir hareketlilik bekledik. Normal zamanlarda böylesi günlerde kampanyalar yaptığımız zaman çok güzel işler yapıyorduk ancak bu kez pek bir şey göremedik. Hem pandemi hem de döviz krizi nedeniyle piyasada bir hareketlilik yok. Pandemi öncesinde hem de döviz krizi öncesinde insanlar kendilerine güveniyordu ancak şu anda insanların önlerini görememesi nedeniyle piyasa olumsuz etkileniyor.”



Özhan Güzeloğlu“Black Friday nedeniyle birkaç gün önce indirim yapmaya başlamıştık. Dövizde patlama yaşandığı için piyasa da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Beklediğimiz satışı yapamıyoruz. Black Friday’e sadece ülkede yaşayan yabancılar önem verip alışverişe çıkıyor ancak dövizdeki çalkalanma tatmin edici bir satış yapmamıza müsaade etmiyor. Dövizdeki yükseliş böyle devam ederse sanırım Coronavirüsün yeni bir dalgasından çok daha etkili olacak ve birçok esnaf kepenk indirmek zorunda kalacak.”Derya Alp“Black Friday nedeniyle indirim kampanyası yaptık ancak ülkede son zamanlarda her şey karardı. Corona bir yandan döviz bir yandan insanlara yük oluyor. Black Friday küresel bir indirim şölenidir ancak ülkemizde Kasım ayı itibariyle sezon indirimleri başlamıştı ve Pazar gününe kadar devam edecek. Black Friday nedeniyle insanlar gelip alışveriş yapıyor. ‘Nereden ne kurtarırsam’ düşüncesi hakim ve özellikle bu zamanda böylesi indirim şölenlerine de ilgi haliyle oluyor.”Huri Bavig“Black Friday’e özel yılbaşını da kapsayacak şekilde kampanyalar düzenledik. 31 Aralık’a kadar kampanyalarımız devam edecek. Black Friday öncesi işler durgundu ancak bu indirim şöleni ile bir hareketlilik yaşanıyor. Aslında herkes böyle günleri bekliyor ve bu günlerde alışveriş yapmayı tercih ediyor. Pandemiye herkes alıştı. Aşılanmaların yapılmasıyla insanlara güven geldi ve iki yıllık kapalılık sürecinin ardından insanlar kampanyalardan yararlanmak için çarşıya çıktı.”