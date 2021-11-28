Dünya bunu bilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Diplomatlar Birliği’ne bağlı Alman ve İsviçreli diplomatları kabul etti.

Verilen bilgiye göre; görüşmede, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da yer aldı.

Diplomatları Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin, Anavatan Türkiye tarafından tanınan ve destek gören bir ülke olduğunu dile getirdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının yıllardan beri varoluş mücadelesi verdiğini, her türlü soykırım ve şiddet olaylarına maruz kaldığını anlattı.



Özveriyle kurulan KKTC’de, Kıbrıs Türkü’nün bugün devlet sahibi olmanın onurunu yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemen, farklı bir dili, dini, kültür ve tarihi olan bir halk olarak BM’nin de kabul ettiği self determinasyon hakkını kullanıp kendi devletini kurduğuna dikkat çekti.1960 Antlaşması’nın açık bir şekilde adada iki ayrı egemen halk olduğunu işaret ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı olarak ortaya koyduğu yeni siyaset uyarınca, olası bir antlaşmanın ancak egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğinin altını çizdi.AB üyesi Rum tarafının “Kıbrıs’ın tümünü” temsil ettiğinin kabul edildiği adil olmayan duruma işaret eden ve bahse konu müzakerelerde herhangi bir sonuç alınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk tarafının egemenliğini tescil edecek adımları atmasının gerekliliğine dikkat çektiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin kabul edilmesi durumunda Kıbrıs sorununu tüm boyutlarıyla ele almaya hazır olduğunu vurguladı.