Soruşturma ne oldu?

Ömer KADİROĞLU



Başkent Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde 5 yıl önce çıkan yangın sonucu bazı kısımları zarar gören Devlet Laboratuvarı kaderine terk edildi. 22 Aralık 2016 tarihinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın ile ilgili dönemin Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, yangının nedeninin belirlenmesi için polisin soruşturma yaptığını, zarar gören aletlerin tamiri için Türkiye’den uzmanlar geleceğini ifade etmişti. Ancak geçen sürede binanın nasıl yandığı ve tadilatı ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından 2018 yılında göreve gelen Sağlık Bakanı Filiz Besim ise konuyu savcılığa taşımış hem yangının nedenlerinin araştırılmasını, hem de laboratuvarın devralmış gibi göründüğü ancak almadığını söylediği cihazlarla ilgili konunun soruşturulmasını istemişti. Bu soruşturma ile ilgili de bir sonuç çıkmamış ve Küçükkaymaklı bölgesindeki Devlet Laboratuvarı kaderine terk edilmişti.Şimdilerde söz konusu bina fareler ve güvercinlere ev sahipliği yapıyor. Bahçesinde bir insan boyunu aşmış otlar, odalar dolusu ilaçlarla, binanın fiziki yapısındaki aşınmalarla kaderine terk edilen laboratuvar ilgi bekliyor.