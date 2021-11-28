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İlk sırada Lefkoşa var

KKTC'de yapılan 22 bin 142 test sonucu 200’ü yerel 278 pozitif vakaya rastlandı

İlk sırada Lefkoşa var
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KKTC'de yapılan 22 bin 142 test sonucu 200’ü yerel 278 pozitif vakaya rastlandı, 270 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 5 kişi yurt dışından gelirken, 73 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu. 200 kişi ise yerel vaka. 
Vakalardan 80 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'nden. Dün bin 533 kişiye de aşı yapıldı.

27 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

"Dün Yapılan Test Sayısı: 22.142 

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 73 

Yerel Vaka Sayısı: 200     

İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 270  

Dün Kaybedilen Hasta: -

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.049.535 

Toplam Vaka Sayısı: 28.100 

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.876  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3126 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 3028 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19   

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı: 1533 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 556 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 528  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7350 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 87.189"

Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 535 yeni vaka saptandı 1 kişi hayatını kaybetti. 
Rum Sağlık Bakanlığı yapılan 65 bin 358 testten 535'inin pozitif çıktığını,  toplam vaka sayısının 232 bin 937'ye ulaştığını açıkladı. 
76 yaşındaki erkek hastanın kaybedilmesi ile toplam can kayıpları 592 oldu. 
Tedavi görmekte olan hasta sayısı 118, durumu ciddi olanların sayısı 45. 

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