Kırılma noktası

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’den Tufan Erhürman başkanlığında bir heyet Güzelyurt halkıyla bir araya geldi.

Açıklamaya göre; Milletvekilleri Armağan Candan, Erkut Şahali ve Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali’den oluşan heyet Narenciye Üreticileri Birliği’ni, bazı işletmelerini ziyaret etti; Yalova Spor Kulübü ve Yukarı Bostancı’da halkın sorunlarını dinledi.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin ‘kırılma noktasında’ olduğunu savundu.

Bostancı’daki ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, son dönemde yaşananların daha önce görülmediğini savundu ve son bir senede UBP hükümetlerinin sadece kurultaya odaklandığını savundu.

Erhürman, “Pandemi, ekonomik kriz, dövizin her an patlayacağı belliydi ve o patlama da yaşandı. Bütün bunlar yaşanırken onlar sadece ve sadece kurultayı düşündüler” dedi.

“Eğitimde fırsat eşitsizliği de yarattılar”

Ülkede dövize herhangi bir müdahalenin yapılamayacağını kaydeden Erhürman, “Bunlar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değildir. Ama biz bu dalganın geldiğini gördük ve bu arkadaşları defalarca uyardık. Biz de hükümetteyken döviz krizi yaşadık ama önlemler aldık. İnsanların alım gücünü yükselttik” diye konuştu.

Söz konusu hükümetlerin eğitimde fırsat eşitsizliği de yarattığını vurgulayan Erhürman, okulların aylarca kapalı kaldığını fakat bu süre zarfında da hiçbir çalışma yapılmadığını ileri sürdü.

“Genç işsizlik oranı yüzde 30’a ulaştı”



Erhürman, “Öyle bir noktaya geldik ki memlekette yetişen tüm gençlerimiz bu ülkeyi nasıl terk ederim, güneye nasıl geçer çalışırım merakının peşine düşmek zorunda kaldı. Genç işsizlik bu arkadaşların döneminde yüzde 30’a ulaştı” dedi.Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olmaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili kritik bir noktada olunduğu görüşünü ifade eden Erhürman, “O yüzden bu kırılma anında doğru kararı vermek zorundayız. 5 sene daha, son 3 seneki zihniyetle mi devam edeceğiz, yoksa önümüzdeki 5 senede bu enkazı toparlayacak bir yapıya geçecek miyiz?” diye sordu.

“Ekonomimiz kendi ayakları üzerinde durabilir”

Ziyaret edilen işletmeler sırasında da konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, son 3 yıldır UBP hükümetlerinin, işletmeleri ve özel sektörü düşünmediğini savundu.

Söz konusu hükümetlerin, halkın gailesini çekmediğini ileri süren Erhürman, kendi ayakları üzerinde durabilmenin yolunun da üretimden geçtiğini kaydetti.

Bu yüzden üreticilerin ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, ülkemiz ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söyledi.

Lefkoşa’da da ziyaretler yapıldı

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; Erhürman’a ziyaretleri sırasında CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Özdil Nami ve eski Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinde bulundukları kriz döneminde özel sektörün en çok desteklenmesi gereken sektör olduğun vurguladı.