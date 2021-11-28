Eziyete devam

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Karara göre; ülkeye giriş yapacak kişilerin, 29 Kasım tarihinden itibaren dijital seyahat belgelerini seyahatten önceki son 72 saat içinde doldurması gerekiyor.

KKTC’nin bu uygulamasını yolculara ‘eziyet’ olarak değerlendiren turizmciler “beklentiler yine karşılanmadı” diyerek, tepkisini ortaya koydu.

Kararlar çerçevesinde en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasakladı.

Aşı yapmamış ya da çift doz aşı yaptırmış kişiler sadece süper market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Covid-19 testi ile giriş yapabilecek.

6 Aralık 2021 tarihinden itibaren, Pfizer/Biontech, Astrezeneca/Oxford ve Moderna aşısını yaptıran ve ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçen;CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen; Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler aşısız sayılacak ve AdaPass’ları iptal edilecek.

Dijital seyahat belgesi

Sağlık Bakanlığı, alınan karara göre, ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi dijital seyahat belgelerini doldurup kayıtlarını oluşturmaları gerektiğini kaydetti.

Dijital Seyahat Belgesini oluşturma 6 yaş ve üzeri kişiler için geçerli olacak.



Dijital seyahat belgesini oluşturmak için izlenecek yol şöyle:“Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek, uygulama içerisinden Dijital Seyahat Belgesini oluşturmaları ve bunu girişlerde digital ortamda yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Akıllı cihazı olmayanlar ne yapacak?

Akıllı cihazı olmayanların ise www.guvendekalkktc.com adresinden Dijital Seyahat Belgesini doldurmaları zorunludur. Doldurulan formu çıktı olarak ülkeye girişte yanlarında bulunduracaklardır.”

Ülkeye giriş yapacak ve ülke giriş kriterlere göre karantinaya girmesi gerekmeyen kişilerin “Güvende Kal” uygulamasındaki “Seyahat Kodu İşlemleri” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturması gerekiyor. 6-12 yaş aralığında ülkeye giriş yapacak kişiler de bu bölümden “Dijital Seyahat Belgesini” oluşturacak.

Ülke giriş kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişiler ise (12 yaş altı hariç), ülkede ikamet adresi göstermeleri ve “Güvende Kal” uygulamasında “Bileklik İşlemleri” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacak.

Ülkede ikamet adresi göstermeyen ve belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülke renk kodlarına göre merkezi karantinada kalacaklar kişiler de, “Güvende Kal” uygulamasından “Seyahat İşlemleri Kodu” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları…

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HES kodlarını Dijital Seyahat Belgesine aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını yükleyebilecek.

Ülkeye giriş yapacak kişiler, aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını cihazlarının kameralarını kullanarak, uygulama içerisindeki QR okuyucu ile aşı belgeleri ve PCR test sonuçları üzerinde bulunan QR’ı okutarak kayıt edebilecek.

Karantinaya girecek kişiler sürelerini geçirmek amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde gidecek. İkamet adreslerinde karantina kurallarına uymayan kişiler, merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecek. 12 yaş altı kişilere karantina amacıyla bileklik takılmayacak.