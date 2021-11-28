‘Köle olmak istemiyoruz’

Ömer KADİROĞLUKadın meclisleri, Sol Hareket ve Mesarya Kadınlar İnisiyatifi dün Arasta’da eylem düzenledi. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Arasta’da toplanan grup, “Eşitlikçi feminizm, eşit özgür olacağız şiddetsiz sömürüsüz bir dünya kuracağız, Öldürülmeyeceğimiz ve sömürülmeyeceğimiz bir Kıbrıs kuracağız” yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, Arasta bölgesinde sloganlar atarak kadına yönelik şiddete farkındalık yarattı. Bir süre burada sloganlar atıldıktan sonra Mesarya Kadınlar İnisiyatifi Adına Hare Yakula, Kadın Meclisleri adına ise Dilan Römetbaşak basın metinlerini okudu. Kadınların hala şiddete uğradığını, öldürüldüğünü, kadınların köle olarak kullanıldığı belirtilen açıklamalarda bunlara sessiz kalan iktidarlarla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekildi.