Tepki artıyor

Yerel yönetimlerin sayısının azaltılmasına karşı olan Yeniboğaziçi Belediyesi, dün halka açık bilgilendirme toplantısı düzenledi.Toplantıya Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölge halkı, bölgedeki dernek ve kulüp temsilcileri katılarak belediyelerin kapatılmaması yönünde destek verdi.

“Belediyemiz kapatılmaz”, “Belediyemize sahip çıkıyoruz”, ”Belediyemiz geleceğimizdir” yazılı pankartlarla meydanda toplanan bölge halkı, reform kapsamında Yeniboğaziçi’nin kapatılmasına karşı durduklarını gösterdi.

Zurnacılar: Hizmetler aksar

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar toplantıdaki konuşmasında, belediyelerin kapatılmasının mümkün olmadığını, Belediye Meclisi kararı ve bölgede yapılacak bir referandumda belediyenin kapatılması yönünde bir irade ortaya çıkması durumunda kapatılabileceğini belirtti.

Zurnacılar, Yeniboğaziçi’nde 1976’ta önce encümen 1980’de belediye kurulduğunu, 1982’de turizm bölgesi olarak ilan edildiğini, Belediye’ye 8 köyün bağlı bulunduğunu, en önemli tarım üretim ve turizm bölgelerinden olduğunu ifade etti.

Zurnacılar, 50 milyon TL bütçe ile hizmet veren Belediyenin, 6 bin nüfusa göre katkı almasına rağmen 20 bin kişiye hizmet verdiğini belirtti.

Zurnacılar, “Belediyeler yerelden kaldırılır merkeze bağlanırsa, bunun adı artık yerel yönetimden çıkar ve hizmetlerin aksamasına neden olur” dedi.



Sarıçizmeli: Biri nedenini izah etsin

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun referandum gerekçesinin belediyelerin sürdürülebilir olmaması olduğunu, ancak belediye sayısının 12-13’e düşürülmesini öngören referandum tasarısının içerisinin boş olduğunu, her ay maaş ödemek için borçlananın hükümet olduğunu belirtti.

Sarıçizmeli, “Birileri rakamsal olarak niye (belediyelerin) kapatılması gerektiğini izah etsin. ...Belediye Yasası güncellensin belediyeler devletin verdiği hizmetlerin kat kat daha iyisini vermezse bu kapıları biz kapatacağız” dedi.

Öztaş: Halk karar verir

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise belediye kapatma hakkının Cumhuriyet Meclisi’nde değil bölge halkında olduğunu ifade etti.

Öztaş, pandemi döneminde polisiye ve sağlık hizmetlerini devletin değil belediyelerin verdiğini kaydetti.

Eski Cumhuriyet Meclisi başkanlarından ve bakanlardan İsmail Bozkurt da yerel hükümetlerin kapatılmasına Cumhuriyet Meclisi’nin karar veremeyeceğini buna bölge halkının karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Belediye sayısının azaltılması kapsamında Yeniboğaziçi Belediyesinin Gazimağusa Belediyesine bağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

