Böyle olmalı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya’nın haftalardır gündeme getirdiği Lefkoşa Trafo Merkezi’nin iç ve dış kısımlarındaki kuru otlar ve çöpler dün nihayet Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın girişimleriyle temizlendi. Büyükyılmaz, Diyalog tarafından yapılan uyarıları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi ve Merkezi Cezaevi’nin hemen yanında bulunan Trafo Merkezini çevreleyen kuru otların yangına davetiye çıkardığını belirterek, yetkilileri dünkü manşet haberinde ‘Yeniden uyarıyoruz’ başlığıyla göreve davet eden Diyalog gazetesi, ahşap elektrik direklerinin de atıl vaziyette olduğuna dikkat çekmişti.

Yapılan uyarılar sonrasında harekete geçen Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Lefkoşa Trafo Merkezi’nin yanı sıra diğer bölgelerde de temizlik hareketi başlatacaklarını söyledi.

Bir uyarı daha

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, dün tv2020’de yayınlanan Gündem Özel programında Elektrik Kurumu yetkililerine seslenerek, Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesindeki trafo merkezinin de çöplerle kaplı olduğunu söyledi ve buradaki görüntüleri yayınladı.

Akar’ın çağrısı üzerine KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın bugün de Yenişehir Trafo Merkezi’ni temizletmesi bekleniyor.