Teminatı 25 bin TL

Suna ERDEN

Lefkoşa’da ihbar üzerine evinde yapılan aramada 20 gram uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan

Nijeryalı George Obinna Eze hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün çıkarıldığı mahkemede

25 bin TL nakit teminat yatırarak, serbest kaldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne zanlı George Obinna Eze’nin ikametgâhında uyuşturucu olduğuna dair ihbar yapıldığını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine zanlının evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, 11.10-11.40 saatleri arasında yapılan aramada zanlının tasarrufunda 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının ifadesinde 18 Temmuz 2021 tarihinde 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu alıp tükettiğini, yakalandığı gün de yine aynı kişiden 500 dolar karşılığında 20 gram hintkenevirini aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 5 gün tutuklu kaldığını, soruşturmanın tamamlandığını, öğrenci izni bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.