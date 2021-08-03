‘Bunu nasıl yaptım’

Hüseyin ÇİÇEK

Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Beyarmudu Belediyesi Meclis üyesi Bülent Bebek'e ait depoyu kundaklayan iki kişiden biri olan 32 yaşındaki Ali Keskin tespit edilerek, gözaltına alındı. Suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı belirtildi. Depoda 58 bin 100 çift ayakkabının yandığı, mal sahibinin 5 milyon TL zararı olduğu açıklandı.

Depoya benzin dökerek yaktığı belirlenen zanlı Keskin dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı pişman olduğunu söyledi, arkadaşları tarafından kandırıldığını ileri sürdü.

Zanlı, “Nasıl böyle bir şey yaptım, kendime inanamıyorum. Arkadaşımın kandırması sonucu böyle bir işe girdim, çok pişmanım” şeklinde konuştu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Metin, 31 Temmuz 2021 tarihinde, saat 23.45 sıralarında Güvercinlik Sanayi bölgesinde, 11’inci sokakta bulunan Bülent Bebek'e ait deponun yanıcı madde dökülerek kundaklandığını söyledi. Halil Metin, depoda çıkan yangında 58 bin 100 çift ayakkabının zarar gördüğünü anımsattı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, kiralık araç ile bölgeye başka bir şahısla gelen zanlının, depoya yanıcı madde dökerek yaktıklarının tespit edildiğini belirtti.

5 milyonluk zarar var

Zanlının, suçunu itiraf ettiğini belirten polis, olay anında giydiği kıyafetlerinin emare alındığını ifade etti.

Polis, müştekinin zararının 5 milyon TL olduğunu açıkladı. Mesele kapsamında aranan bir şahsın olduğunu belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel’in söz vermesi üzerine zanlı, “Nasıl böyle bir şey yaptım, kendime inanamıyorum. Arkadaşımın kandırması sonucu böyle bir işe girdim, çok pişmanım” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Huzurundaki şahadet değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.