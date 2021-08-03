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Çok üzüldü

Kokain ile hintkeneviri ithal eden Orçun Gülseven 3 yıl hapse mahkum edildi

Çok üzüldü
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Lefkoşa’da 2021 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Orçun Gülseven hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, yarım gram kokain ve 54 gram hintkeneviri ithal ve satma suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi. 
Kararı okuyan Yargıç Umut İnan, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu ve özellikle gençler arasında yaygınlaştığını belirtti. İnan, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığının altını çizdi. İnan, sanığın iki ayrı türde uyuşturucu ithal ettiğini, tespit edilemeyen kişilere sattığını ifade ederek, bu hususları aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.   İnan, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. 
İnan, benzeri suçtan sabıkaları olan sanık Orçun Gülseven’e 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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