Böyle olmamalıydı

Hüseyin ÇİÇEK

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinin sevilen isimlerinden 51 yaşındaki Derya Beşok, Gazimağusa’da

bir apartmanın dördüncü katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Derya Beşok’un vefatı sevenlerini üzdü. Beşok’un dün sabah Gazimağusa’da yaşayan kızını ziyarete gittiği belirtildi.

İki çocuğu olan Beşok’un 3 yıl önce oğlunu kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre; olay dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir apartmanın dördüncü katından düşen Beşok, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Derya Beşok, 51 yaşında hayata veda etti. Yapılan soruşturma sonucu Beşok’un atlayarak kendi yaşamına son verdiği belirlendi.

Derya Beşok’un, yapılacak olan otopsinin ardından defnedilmesi bekleniyor.