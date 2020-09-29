Bronz heykelin değerini bilen yok

Komşusu tarafından değerini öğrenmesi için kendisine verilen 122 yıllık bronz heykeli çaldığı öne sürülen Nurhan Erim Yanık hakkındaki soruşturma devam ediyor. Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Bronz heykelin halen kayıp olduğu belirtilirken, zanlının 3 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis,

Polis, Lapta’ta yaşanan olayda Hüseyin Cem Paşaoğulları’nın 7 Eylül 2020 tarihinde üzerinde 1898 yılı damgası bulunan bronz kartal heykelini değerini öğrenmesi için Nurhan Erim Yanık’a eşi aracılığı ile verdiğini söyledi.



Polis, zanlının heykeli geri getirmemesi üzerine Paşaoğulları’nın polise şikâyette bulunduğunu ifade etti.Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlanmadığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.