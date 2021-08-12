‘Bu alemin kralıyım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda 4 farklı kişiye saldıran, birinin kafasına satırla vuran, havaya ateş açıp, etrafı dağıtan Osman Kapısız gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının S.K., A.Y., A.G. ve D.K isimli dört erkek şahsa saldırdığı; “Bu alemin kralı benim” diyerek havaya ateş açtığı açıklandı. Zanlının A.G., S.K. ile D.K.’nin aracına hasar verdiği A.Y.’nin ise kafasına satırla vurduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Öztürk, zanlının, 9 Ağustos 2021 tarihinde saat 23. 30 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren benzin istasyonunda, husumetli olduğu S.K. isimli şahsın aracının camlarına satırla vurarak kırdığını söyledi. Polis, zanlının ayrıca S.K.’ye hakaret ettiğini “Bu alemin kralı benim” dediğini açıkladı.

Polis, zanlının, 10 Ağustos 2021 tarihinde de saat 02.00 sıralarında S.K.’nin evine giderek kapısına taş attığını ve camını kırdığını belirtti.

Polis, zanlının yarım saat sonra da A.Y. isimli şahsın kafasına satırla defalarca vurduğunu, sonrasında ise satırı boğazına dayadığını aktardı.

Polis, zanlının 10 Ağustos gündüz saatlerinde aracının camlarını kırdığı S.K . ve kavgalı olduğu D.K. ile karşılaştığını, tasarrufundaki tabanca ile 2 el ateş ettiğini açıkladı. Polis, zanlının açtığı ateş sonucu

D. K.’nin aracının camlarının kırıldığını söyledi. Polis, zanlının, aynı gün içerisinde, G.A. isimli müştekinin de aracının far, ayna ve tamponunu elindeki satırla kırdığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden 2 gün süre talep etti.

Uyuşturucuya kızdı

Zanlının avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, müvekkilinin, S.K ve D.K isimli müştekilerle, yeğenine uyuşturucu satmak istediği için husumetli olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadet ve avukatın beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

