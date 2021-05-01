Yarın yine evdeyiz

Bakanlar Kurulu, Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan son kararları açıkladı. Sokağa çıkma yasaklarının aynen sürmesine karar verilirken; sinema, düğün salonları, nargile kafeleri ve gece kulüpleri açılmadı.

Bileklik uygulaması ile 3 gecelik kapalı otel turizmi için gelecek charter seferlerin sayısını 6’ya çıkarılırken, İngiltere’den KKTC’ye gelecek kişilerin karantina süreleri 14 günden 10 güne düşürüldü.

Öğrencilere ev karantinası

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan ve yaklaşık 3 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı tamamladı. Toplantının ardından alınan kararlar Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı olarak açıklandı.

3 Mayıs Pazartesi’den itibaren geçerli olacak kararlara göre, yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler de el bilekliği ile ev karantinası uygulamasına dâhil edildi.

Pazar günü tam kapanma sürecek

Alınan kararlara göre, pazar günü sokağa tam gün sokağa çıkma yasağı devam edecek, restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacak.

Pazartesinden cumartesiye ise saat 21.00 ile 05.00 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı sürerken, bu günlerde marketler 07.00-20.00 saatleri arasında, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında ve restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklanan kararlarda, kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkemizde görülen vaka sayıları nedeniyle yapılmaması önerildi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı gibi etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü.

Alınan kararlar

-Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecek.

-Kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkemizde görülen vaka sayıları nedeni yapılmaması önerildi.

-Son 14 gün içerisinde Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görüldü.



Bu maddeden İngiltere ve Danimarka çıkarılmış olup, Ukrayna ve Sırbistan eklendi. (Bu ülkelerin karantina süreleri 10 güne indirildi.)-Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler eklendi.

Charter seferlerin sayısı 6’ya çıkarıldı

-Bileklik uygulaması ile 3 gecelik kapalı otel turizmi için gelecek charter seferlerin sayısı 6’ya çıkarıldı.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü.

Pazartesi-Cumartesi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının alınması önerildi.

Pazartesi-Cumartesi günleri

-Marketler 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

-Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Pazar günleri

-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.

- Restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacak.

Kapalı olan yerler

Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.