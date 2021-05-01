Ekonomiye yük

Çiğdem AYDIN-Serdar ŞENGÜL

Diyalog’a erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerini aktarmaya devam eden muhtarlar, halkın önceliğinin ekonomi olduğunu söylüyor.

Pandemi nedeniyle seçim yapmanın gereksiz olduğunu düşünen muhtarlar, ayrıca ülkeye ekonomik külfet getireceğini düşünüyor.

Muhtarların bazıları ise seçimin siyasette bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyor.

Muhtarlar, “Erken seçim konusunda ne düşünürsünüz, gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularına şu yanıtları verdi:

Ali Sarı (Lefkoşa Arabahmet Muhtarı)

“Erken seçim olsa ne olacak olmasa ne olacak. Erken seçim olayına sıcak bakmıyorum. Ülkede bir erken seçim olsa yine aynı hikâyeler okunacak.

Bu seçimde hiç kimseye oy vermeyeceğim. Yıllardır bu siyasetin içerisindeyim ancak siyasette gördüklerim beni siyasetten soğuttu.

Ülkede bir erken seçim olursa parlamentoda veya hükümette görmek istediğim meclis dışında tek isim gazeteci Reşat Akar’dır.”

Hüseyin Eminoğlu (Lefkoşa Kafesli Muhtarı)

“Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, pandemi ve mevcut Halk Oylaması Yasası ile bir erken seçimin şu an için gerekli olduğunu düşünmüyorum.

Seçime mevcut partilerle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz şartlarına göre mevcut partiler bile fazladır.



Ülkemizde seçim olsa bile değişen bir şey olmayacak.Daha önce çok güvendiğim insanlar seçildiklerinde değiştikleri için şimdi pek güvendiğim isim kalmadı.”

Gültekin Karsu (Lefkoşa Çağlayan Muhtarı)

“Erken seçimin ekonomi yönünden sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum. Şu an yapılmasını gerekli görmüyorum. Bir seçim olması halinde yeni bir parti değil mevcut partilerden birini desteklerim. Mevcut partiler bile ülkemiz şartlarına göre çok.

Parlamentoda veya hükümette meclis dışından biri değil de meclis içerisinde iş yapacak insanların daha ön plana çıkmasını istiyorum.”

Ayla Talik (Lefkoşa Ayyıldız Muhtarı)

“Ülkede şu anda bir erken seçimin gerekli olmadığını düşünüyorum. Zaten seçim olsa da seçilenler belli. Ülkede bir seçim olması halinde değişen bir şey olmayacaktır.

Şu an seçim halka eziyetten başka bir şey olmaz. Şayet bir seçim olacaksa da barajın yüzde 10’a çekilmesini istiyorum.

Bir seçim olursa gelen gideni aratacağından mevcut partilerden birini destekler ve tek başına iktidara gelmesi için elimden geleni yaparım.

Parlamentoda veya hükümette görmek istediğim isimler arasında Ersan Berksel, Savaş Atakan ve Özdemir Gül vardır. Artık parlamentoda taze isimlerin olması gerekiyor.”

Devamı pazartesi…