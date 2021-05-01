Elektriğe yüzde 10 ile 15 dolayında zam

Çiğdem AYDIN

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tv2020’de yayınlanan ‘Güne Merhaba’ programına katılarak ekonomi ve siyaset üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) aylardan beri zararına fiyat uyguladığını belirten Arıklı, halen 97 kuruştan satılan elektriğe yüzde 10 ile 15 civarı bir zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Üzgünüm ama buna mecbur kaldık” diyen Arıklı, Mayıs ayı faturalarına zamların yansıyacağını, KIB-TEK’in zarara uğraması nedeniyle Sayıştay’ın harekete geçtiğini ifade etti.

Muhalefete de seslenen Arıklı “İçinde bulunduğumuz süreçte ülkeyi daha iyi yöneteceklerine inanıyorlarsa buyursunlar biz görevi devretmeye hazırız” dedi. Arıklı şunları söyledi:

Elektrik üretiminin maliyeti 119 kuruş, biz vatandaşa 97 kuruşa satıyoruz. Normal maliyetine getireceğiz ama bu bile vatandaşı sıkıntıya sokacaktır.

Aylardır hatta 2 yıldır zam yapmamak için tüm imkânlarımızı devreye koyduk. Ancak daha fazla geciktirme imkânımız yok. Üzgünüm ama elektriğe yüzde 10-15 civarında zam kaçınılmaz oldu. Zamlı fiyatlar mayıs ayı faturalarına yansıyacak. İnsanların sıkıntısını biliyorum. Elektriği kesilen insanlar bana ulaşıyor; hastamız var, bize zaman verin diyorlar. Bunlar ortadayken yasa gereği zam yapılması ayrı bir sorundur.



Ama nizamname gereği kurumun zarar uğratılmaması gerekiyor. Daha önce de zam talep edilmişti, biz ertelemiştik ancak Sayıştay evrakları incelemeye aldı. Bizim engelleme yetkimiz olmadığını söyleyerek harekete geçti.

Bakan Arıklı: Formülü olan siyasi parti varsa ortaya çıksın

Muhalefete de seslenen Arıklı “İçinde bulunduğumuz süreçte ülkeyi daha iyi yöneteceklerine inanıyorlarsa buyursunlar biz görevi devretmeye hazırız” dedi. Arıklı şöyle devam etti:

Biz seçimin 2022 yılı Nisan’ında olmasını önerdik, muhalefet ‘29 Ağustos 2021’ dedi.

Pandemi dönemindeyiz, insanlar işlerini kaybetti, evlerine ekmek götüremiyorlar. Herkesin derdi geçim, ekonominin alınması gerekiyor.

Böyle bir durumda seçime nasıl gidersiniz. Ya da başka bir hükümet gelirse gökten zembille para mı yağacak maaş ödeyecekler. Veya başka yerden kaynak mı bulacaklar?

Formülü olan siyasi parti varsa ortaya çıksın; biz ülkenin ekonomisini düzlüğe çıkaracağız, bize fırsat versin desin, ben yarın hükümetten çekilmeye hazırım. Maaşları zar zor ödeyen bir hükümet erken seçime gider mi? Mantıklı bir tarafı var mı?

Biz diyoruz ki; pandemiden kurtulalım, hizmet sektörünün önünü açalım, aşılama belli bir noktaya gelsin. Ondan sonra oturup seçimi konuşuruz.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 10:38