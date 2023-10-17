Bu beladan uzak durun

Lefkoşa’da ihbar üzerine kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan 63 yaşındaki Hüseyin Esener dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının bir gram kokaini 4 paket haline getirip, sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının üzerinde yapılan aramada, 6 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde aranan bir şahıs aracılığı ile uyuşturucu temin ettiğini, bir gram kokaini 4 ayrı paket haline getirip sattığını ve 2 bin 500 TL para aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini, tedavisine başlandığını ve şu anda ilaç kullandığını belirtti. Polis memuru, zanlının tasarrufunda ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.