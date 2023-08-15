Bu çile bitmez

Teknecik’te biri gaz tribünü, diğeri termik iki santralin arızalanması nedeniyle dün akşam ülke genelinde planlı kesintiye gidildi.

Arızanın önceki akşam meydana geldiği; santrallerin çalışmamasından dolayı ülkede 20 megawat enerji açığı oluştuğu belirtilirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (K ıb-Tek) çareyi dönüşümlü kesinti yapmakta buldu.

Hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde doğru elektriksiz kalan vatandaşlar öfke kustu.

Bazıları sosyal medya hesaplarından yaşanan kesintilere tepki gösterirken, bazıları da Diyalog’u arayarak, dert yandı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, “Eğer arızalar giderilmezse planlı kesintiler devam edecek” dedi.

Aydın, biri gaz tribünü, diğeri termik iki santralin önceki akşam arızalandığını, tamir çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Aydın, santraller çalışmadığı için 20 megawat enerji açığı oluştuğunu belirterek, dün akşam saatlerinde yoğun enerji kullanımından dolayı talebin karşılanamadığını, bu nedenle planlı kesintiye gittiklerini ifade etti.

Dalman Aydın, Güney Kıbrıs’tan belirli saatlerde enerji alımı yapıldığını ancak yetersiz kaldığını dile getirdi. Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, “Eğer arızalar giderilmezse planlı kesintiler devam edecek” dedi.

Kesintiler sürecek

Bu arada orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı ve Şirinyalı bölgelerine elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi. Ayrıca Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ile Karpaşa köy yolu ve civarında da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ile Karpaşa köy yolu ve civarına elektrik verilemeyecek.