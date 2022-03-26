Umutlu konuştu

Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın (Memur-Sen) 6’ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Genel kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olağanüstü koşullardan geçildiğini belirterek, dünyada yaşanan olumsuzlukların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de yansıması olduğunu söyledi.

Tatar, birlik beraberlik içerisinde, devletin imkânları, ana vatan Türkiye’nin desteği ve yapılacak olan çalışmalarla sıkıntıların aşılacağını belirtti.

Sendikaların görevinin daha fazla çalışanına sahip çıkmak olduğunu söyleyen Tatar, sendikanın kendi üyelerinin hak ve menfaatini korumak, devletin işleyişi ve bekası için daha verimli hizmetlerin halka sunulması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Sucuoğlu: Gönül çok güzel şeyleri vermek ister…”

Başbakan Faiz Sucuoğlu da içinde bulunan sürecin son yılların ekonomik anlamda en sıkıntılı süreci olduğunu ifade ederek, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle Avrupa, komşu ülkeler ve KKTC’yi derinden etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Akaryakıttaki aşırı yükselmenin, dövizdeki dengesiz artışın tüm ekonomik dengeleri alt üst ettiğini söyleyen Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının bu sıkıntılı dönemi yeneceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, “Hepimiz elimizi taşın altına koyma dönemi içerisindeyiz. Gönül çok güzel şeyleri vermek, hakları daha da artırmak ister. Çalışanların gelirini daha da artırmak ister. Kısa da olsa bu süreci hep birlikte yaşayıp daha sonra bu sorunları geride bırakıp hak ettiğimiz noktaya kavuşacağız” dedi.

Taçoy: Amaç sadece vermek değil…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise pandemi döneminde yaşananlara değinerek, büyük ülkelerde enflasyon oranının yüzde 5’in üzerine çıktığını belirtti.

Enflasyonun dünyada kaçınılmaz olduğunu kabullenmek gerektiğini dile getiren Taçoy, hayat pahalılığı taleplerine değinerek, “Amaç sadece vermek değildir, hayatı daha düzenli kılabilmektir” şeklinde konuştu. Bakan Taçoy, yaşanılan sıkıntıların erken bir zamanda ortadan kalkması için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

