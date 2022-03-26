Vefa örneği

Ankara temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, şehitlikler ile bazı devlet adamlarının kabirlerine ziyaretlerde bulundu.

Töre’ye ziyaretlerinde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemin Öztürk, Divan Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük’ün yanı sıra KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda eşlik etti.

Başkan Töre ilk olarak Beştepe’de bulunan siyaset adamı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Töre burada yaptığı açıklamada Kıbrıs’ta doğan Alparslan Türkeş’in hayatını anlatarak Türkiye siyasetinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Türkeş’in siyasi ve askeri alanda büyük görevler ifa ettiğine değinen Töre, millet sevgisi ile herkese örnek olmuş bir kişi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, beraberindekilerle birlikte daha sonra Devlet Mezarlığına geçerek 20 Temmuz Barış Harekatı sırasında Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit’in kabrini ziyaret ederek, çiçekler bıraktı ve dualar okudu.

Daha sonra Cebeci Askeri Mezarlığı’na geçen Töre ve beraberindeki heyet, burada da şehit askerler için saygı duruşunda bulundu ve dualar okudu. Töre, kabirleri burada bulanan Barış Harekatı sırasında Türkiye Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Semih Sancar ve TMT’nin ilk Bayraktarı Albay Ali Rıza Vuruşkan’ın kabirlerini de ziyaret etti.

Başkan Töre son olarak bir helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden siyasetçi, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti.

Sergiyi ziyaret etti

Ankara’da temasları çerçevesinde Başkan Töre, Ankara’nın Akyurt İlçesinde açılan 75. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisini ziyaret etti.

KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün eşlik ettiği Töre’yi ilçeye gelişinde İlçe Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kaymakam Metin Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Hulisi Akar ile de görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetiyle heyetiyle birlikte Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ı ziyaret etti.

Ankara temaslarını tamamlayan Başkan Zorlu Töre ve heyetinin bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.