‘Kamuoyu kışkırtılıyor’

Maliye Bakanı Sunat Atun, alkollü içecekler zammına verilen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulunarak, zammın bilinçli bir şekilde çarptırıldığını kaydetti.

Bakan Atun, “İzlediğim kadarıyla maalesef alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlaması, bilinçli bir şekilde çarptırılmıştır. Bu durum ‘bira- süt’ karşılaştırmasına bakılıp zam yapıldığı zemini üzerinden tartışılmakta, ideolojik alanlara çekilmeye çalışılarak kamuoyu bu yönde kışkırtılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Atun, bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmadıklarını ifade ederek, sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldiklerini de belirtti.

Bakan Atun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmıyoruz. Ancak vicdani olarak, yavrularımızın temel tüketim ürünü olan sütün bu kadar pahalıya satılması hem bir devlet adamı olarak hem de baba olarak beni rahatsız eder. Haliyle temel besin maddesi olan sütün ucuzlamasını da sağlamak, her şeyden önce ülkesini, insanını seven bir siyaset adamı olarak önceliğim olmalıdır” ifadelerinde bulundu.

“Bira Türkiye’de 22 TL, KKTC’de ise 9 TL idi…”

Atun, alkol ve tütün ürünlerine yapılan zamlara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Alkol ve sigaradaki vergi, diğer ithal ürünler gibi yüzdelik cinsinden oransal değil, maktu, yani sabittir. Sadece TL üzerinden bir rakam belirleniyor. Yıllardır güncellenmemiş. Aynı ürünlere tedarikçi şirketler 5 ile 7 kez zam yaparken, devletin bu alandan aldığı gelir hep sabit duruyor. En bilinen bira üretildiği Türkiye’de 22 TL, KKTC’de ise 9 TL idi. Aynı marka yabancı menşeli bira ise Türkiye’de 26 TL, Güney Kıbrıs’ta 20 TL, KKTC’de ise 10 TL idi. Bu noktada devletimiz uzun bir süre gerileyen vergi hakkından vazgeçmiş anlamı çıkıyor. Bu kimin menfaatinedir, neye hizmet eder sorarım. Alkol ve sigaranın son yıllarda ithal değeri ve fiyatı artarken, devletin gelirleri göreceli olarak da azalmış demektir.”