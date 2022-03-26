Önce reform 

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, belediyelerin birleştirilmesini düzenleyen yasal çalışmanın mecliste onaylanmasının ardından yerel seçimlerin 27 Kasım 2022 tarihinde yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının pazartesi günü Meclis’te ele alınacağını ifade eden Üstel, " Sendikaların yaptıkları değişiklikleri benimseyerek, savunucusu olacağız. Yasanın içerisine de ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, dün belediyelerde örgütlü sendikalarla Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na ilişkin olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Üstel, hükümetin kurulmasının ardından uzun zamandır bekleyen reform yasasını gündeme getirdiklerini belirterek, sendikaların itiraz ettiği maddeler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

Üstel, “Sendikaların yaptıkları değişiklikleri benimseyerek, savunucusu olacağız. Yasanın içerisine de ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısının Pazartesi günü ele alınacağını belirten Üstel, Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmasıyla birlikte yerel seçimlerin 27 Kasım 2022 tarihinde yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı Üstel, "2022 yılının sonunda olacak bu seçimle birlikte 2023 yılına belediyelerimizi birleştirmiş şekilde gireceğiz" diye konuştu.