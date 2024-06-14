Bu günlere kolay gelinmedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde fahri doktora takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde düzenlenen Fahri Doktora Programı'na katılarak konferans verdi. Kıbrıs’ta bugünlere kolay gelinmediğini aktaran Tatar, “Kıbrıs Türk tarihi sizin de tarihinizdir. Çünkü Kıbrıs, Osmanlı Devleti’nin çok önemli bir merkeziydi. 1571’de alınan Kıbrıs adasının Osmanlı’nın eline geçmesiyle yeni bir tarih doğmuştur.” dedi.

-Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Üniversitenin tanıtım filmi izlendi, senfoni orkestrası Kıbrıs türkülerini seslendirdi. Törende Cumhurbaşkanı Tatar’ın hayatından kesitlerin olduğu video da izlendi.

“KKTC’nin gelişimine büyük katkıda bulunan siyasi tecrübe ve bilgi birikimi ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında ciddi yetkinlik ve uzmanlığa sahip olması” nedeniyle Tatar’a fahri doktora payesi tevdi edildi.

“Kıbrıs’ta bugünlere kolay gelinmedi”

Doktor takdiminden sonra konferans veren ve Kıbrıs’ta bugünlere kolay gelinmediğini aktaran Tatar, “Kıbrıs Türk tarihi sizin de tarihinizdir. Çünkü Kıbrıs, Osmanlı Devleti’nin çok önemli bir merkeziydi. 1571’de alınan Kıbrıs adasının Osmanlı’nın eline geçmesiyle yeni bir tarih doğmuştur.” dedi.

Tatar, “Egemenlik ve egemenlik temelinde bir anlaşma ile Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması çok önemlidir. Rum-Yunan ikilisinin Enosis anlayışını reddediyoruz. Anavatan ve yavru vatan olarak mavi vatanda birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora takdim edildi, cüppesi giydirildi.

Fahri doktora töreni sonrası anı fotoğrafı çekildi.

Demirel’in anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, “Süleyman Demirel Anıt Mezarı” ile “Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi”ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta’da temasları çerçevesinde “Süleyman Demirel Anıt Mezarı” ile “Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi”ni ziyaret etti.

Tatar, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşyalarının sergilendiği Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni ziyaret etti.

