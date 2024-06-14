Postadan teslim alınacak

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın bu yıl 50. yıl dönümünün kutlanacağını, törenler için ciddi bir çalışma halinde olduklarını bildirdi.

Feyzioğlu, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın bu yıl 50. yıl dönümünün kutlanacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50'nci yıl kutlamalarını “fevkalade” önemsediğini, kendilerinin de törenler için “ciddi bir çalışma” halinde olduklarını anlattı.

Kutlamalar kapsamında, KKTC'li öğrencilerin, Türkiye'deki Kıbrıs gazilerine yazdığı mektupların Türkiye'ye gönderileceğini ifade eden Feyzioğlu, "Bu mektupların her birini evlatlarımız kendi elleriyle, inci gibi yazdılar. Kendilerine hiçbir mektup metni verilmedi, 'Ne istiyorsanız yazın' denildi. O mektuplar bana geldi. Türkiye’ye göndereceğiz, gazilerimiz postadan alacaklar. 50'nci yıl hepimiz için bu milli duyguların, gerçek tarihin tekrar hatırlandığı, yaşatıldığı, yürekten bu duyguların coştuğu bir fırsat penceresi yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Feyzioğlu, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümü kutlamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partilerle güçlü bir beraberlik göstermeye yönelik açıklamalarının da önemli olduğunu dile getirdi.

