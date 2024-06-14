Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Ercan Havalimanı’nın kuruma olan borçlarının yapılandırılacağını duyurdu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek'in T&T’nin işlettiği Ercan Havalimanı'nın borcunu yapılandırmasına tepki göstererek, Ercan Havalimanı'nın elektriğini bugün keseceklerini ifade etti.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından yapılan açıklamada, T&T şirketinin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan borçlarının 13 Haziran’a kadar ödenmemesi halinde 14 Haziran’a elektriğinin kesileceğini bildirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, T&T şirketinin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan borçları ile ilgili T&T yetkilileriyle dün bir görüşme gerçekleştirildiği ve borçların yapılandırılması noktasında mutabakat sağlandığı kaydedildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ercan Havalimanı’nın yoğunluğu da göz önünde tutularak, hem halkı hem de adayı ziyaret edecek misafirleri mağdur etmemek adına, T&T şirketinin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın elektriğinin kesilmesinin, verilen taahhüde bağlı olarak bir anlamının kalmadığı ifade edilen açıklamada, “Ercan Havalimanı halkın malı olup, çıkarları da yine halk çıkarları doğrultusunda korunacaktır” denildi.

Tuğcu: Ercan’ın elektriğini keseceğiz

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek'in T&T’nin işlettiği Ercan Havalimanı'nın borcunu yapılandırmasına tepki göstererek, Ercan Havalimanı'nın elektriğini bugün keseceklerini ifade etti. Tuğcu, yazılı bir açıklama yaparak, Kıb-Tek’in Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcunu yapılandırılmasına tepki gösterdi.

Ahmet Tuğcu, "Sizler, Turanlı’nın borçlarını tahsil etmeyip, bu borcun kurum bütçesinde yarattığı açığı halkın cebinden almaya devam etme konusunda mutabık kalmış olabilirsiniz, ancak biz El-Sen olarak sizinle mutabık değiliz" dedi.

"Kelime oyunlarıyla algı operasyonu yaratıp, sanki El-Sen de bu mutabakatın bir parçasıymış gibi göstermeye çalışıp, yarın yapacağımızı açıkladığımız eylemi baltalamaya çalışma girişimleriniz, bir işe yaramayacaktır" diyen Tuğcu, açıklamasına şöyle devam etti:

"El-Sen saat 11.00’de daha önceden açıkladığı gibi halk adına Meriç Trafo Merkezi önünde olacaktır. ve Kıb-Tek yönetimine hatırlatmamızdır; Ercan Havalimanı, ne yazık ki artık, açıklamanızda iddia ettiğiniz gibi ‘halkın’ malı değildir. Ercan Havalimanı artık halkın değil, siyasetin peşkeş çektiği Emrullah Turanlı’nın malıdır. Ve Kıb-Tek yönetimine çağrımızdır; sizin göreviniz, Turanlı’nın değil, esas halkın malı olan Kıb-Tek’in çıkarlarını korumak ve bu borcu derhal tahsil etmenizdir. Borcu tahsil edemiyorsanız, vatandaşa yaptığınız gibi keseceksiniz. Siz kesmiyorsanız, biz keseriz!"

